Fulgy nu lasă lucruri nespuse! Așa că, după despărțirea de Bia Khalifa, care se întâmpla în urmă cu aproximativ o lună, dar și după ce ea a făcut o serie de declarații explozive, fiul Clejanilor a ieșit la înaintare cu dovezi, dar și informații necunoscute până acum de publicul larg. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Fulgy a explicat cum a survenit despărțirea dintre el și fosta lui parteneră, dar și cum a decurs povestea lor de dragoste!

Relația de dragoste dintre fiul Clejanilor și Bia Khalifa se rupea în urmă cu aproximativ o lună. Părea o poveste de iubire fierbinte sau cel puțin asta au lăsat cei doi de înțeles pe rețelele de socializare și în cadrul evenimentele mondene la care au participat. Totuși, fierbinte pare și despărțirea lor. Sau, mai exact, scandalul care a izbucnit imediat după.

Bia Khalifa a oferit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, în urmă cu 24 de ore, declarații care conțineau acuzații grave la adresa lui Fulgy, fostul său partener. Dezvăluirile tinerei au fost, pe alocuri, uluitoare, fiind vorba de violență, dar și de droguri (Vezi AICI detalii). Acum însă, Fulgy contraatacă, tot prin intermediul nostru. Tânărul a menționat sume de bani primite de Bia în schimbul relațiilor intime, dar și scandaluri pe care aceasta le-ar fi inițiat.

(NU RATA: Scandalul dintre Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani continuă! Blondina susține că fiul Clejanilor ar fi fost gelos pe Tudor Sișu)

„A primit 30.000$ de la un membru să se ducă să se [email protected]&ă în Spania”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Fulgy a început seria declarațiilor despre relația cu Bia Khalifa susținând că aceasta, vrând să pornească o conversație cu el, i-a trimis mesaje în care-i spunea că înghite somnifere cu pumnul.

„Fata asta așa s-a băgat în seamă cu mine. Mi-a fost milă, am chemat-o acasă, am încercat să o ajut, să facem lucruri, dar e o drogată, prăjită, care înjura de morți la aeroport! După ce am venit de la Milano, ea a plecat a doua zi în Spania, a primit 30.000$ de la unul să se ducă să se [email protected]&ă pe acolo. A plecat, când s-a întors a vrut să vină la mine acasă, am refuzat-o o zi, două, a venit peste mine în casă cu sora ei și încă două drogate să-și ia lucrurile și au plecat. De atunci i-am zis să nu o mai văd și succes. Tot vorbește, tot face, e o scursură fata asta. Am vrut să o termin frumos că am simțit de ce e în stare, dar e o lichea. Cred că ar trebui să se trateze la cap”, a spus Fulgy.

„I-am plătit tot cât a stat pe lângă mine”

În continuare, fiul Clejanilor a menționat că Bia Khalifa este dezordonată, dar și că, într-o dimineață, aceasta s-a prezentat în incinta locuinței lui, pusă pe scandal.

„La 03:30 a venit, a urlat și am dat-o afară ca ea voia, nebuna, să mai stea pe la mine. Săraca asta, de nu i-am plătit tot cât a stat pe lângă mine, că sunt bărbat, nu de altceva. Ea e o dezordonată, mănâncă pizza și scrumează unde mănâncă. Despre ce vorbim… A făcut foarte urât, eu am evitat-o și ea tot vorbește despre mine că nu o bagă nimeni în seamă. Oricum e cu femei nebuna asta. Ce să-mi placă la ea…

Fumează în cameră ea, ca îngălata, de aia a luat amendă 500 euro”, a continuat băiatul Clejanilor.

„Consumatori, inculpați, dealeri, pușcăriași…”

Fulgy a menționat că relația dintre el și Bia Khalifa s-a rupt de ziua ei de naștere. Atunci, conform spuselor fiului Clejanilor, n-a vrut să fie alături de onlyfanistă pentru că la petrecere se afla un anturaj cu care nu-i făcea plăcere să socializeze.

„Eu sunt sincer și mereu voi fi. Am auzit de fata asta, i-am scris, am sunat-o și a rămas să ne vedem. N-am mai vorbit și, la un moment dat, ne-am intersectat pe TikTok, ne-am jucat, a fost fun. După care mi-a trimis video ăla (Vezi AICI detalii) și am înnebunit (mi-a demonstrat că e doar imaginea vieții frumoase).

Fata aia e în depresie, are traume din trecut, mă enervez și eu și răspund răutăcios, dar n-am mai putut. Am tăcut, cât să tac? Să stau să spun despre intimitatea care a fost între noi sau ce am făcut, ce n-am făcut cu ea? N-aș fi bărbat! Într-adevăr, în vacanța din Milano am avut o discuție mai aprinsă în care ea a înjurat și a urlat pentru că este vulcanică, a venit Poliția și ne-a dat un avertisment verbal.

Din cauza consumului și traumelor din trecut are reacțiile astea. Nu e de judecat, nu râd de ea. Mi-aș dori doar să mă lase în pace,așa cum i-am și spus când a venit peste mine în casa și mi-a făcut capul calendar că de ce nu rămânem împreună. Păi tu te duci în secunda doi că ai primit 30.000 de la membru ăla?! Înțeleg că tu cu asta te ocupi, dar până la urmă eu sunt Mr. Moft.

Bia a fost OK o săptămână, cât m-a ascultat. Am fost în trending, planul meu a funcționat, apoi a venit ziua ei și s-a rupt rău de tot. Nu am fost cu ea, a fost cu Sișu, sau cum îi cheamă pe ăia, pentru că știam ce se întâmplă acolo și mai ales ce fel de oameni sunt. Consumatori, inculpați, dealeri, pușcăriași. Eu evit astea, oameni buni. Am cunoscut și eu partea asta de oameni, de peste tot în România, și am învățat că nu-mi aduce nimic.

Nu o urăsc, că n-am iubit-o. Respectul meu față de ea s-a dus, dar sunt conștient că Dumnezeu ne-a născut buni pe pământ. Alegerile noastre, fie ele bune sau rele, ne definesc. Eu am ales să mă respect de când am început să fiu mai matur. Consider că mă respect în continuare lipsindu-mă de încă o fată, că femeie nu e încă, din viața mea.

Am scos și o piesă. Eu sunt bine, sunt pe vibe bun. Nu vreau să mi-l strice nimeni și mai ales oameni atât de nesemnificativi”, a încheiat Fulgy, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Scandalul dintre Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani continuă! Blondina susține că fiul Clejanilor ar fi fost gelos pe Tudor Sișu)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.