Scandalul dintre Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani continuă! Blondina susține că fiul Clejanilor ar fi fost gelos pe Tudor Sișu

„E apartamentul unui prieten. Noi nu am stat la hotel. E prietenul ei, nu a fost niciun hotel. În zilele alea, am stat pe live și toată lumea știe ce s-a întâmplat în zilele alea. Pur și simplu e fana mea numărul 1 și am pus și eu un story pe Instagram, am pus niște cuvinte despre ea și chiar vreau să fie ultima dată când mai vorbesc. Pe bune nu o mai vreau”, a declarat Fulgy la Antena Stars.

Fulgy susține că nu îl cunoaște pe Tudor Sișu

După ce Bia Khalifa a precizat că Fulgy ar fi gelos pentru că Tudor Sișu încă mai face parte din viața ei, fiul Clejanilor susține că nici măcar nu a auzit de acesta, ba mai mult, s-a simțit deranjat atunci când blondina i-a asociat numele cu el.

„Deci, să înțeleagă că nu o mai vreau. M-a deranjat că m-a pus pe o scară cu anumite persoane, nu că sunt eu gelos sau nu știu ce. Îmi asociază numele cu alt gen de oameni și nu îmi place (…) Spun doar că nu am de ce să fiu gelos (…) M-a deranjat că apăream în știri cu numele domnului pe care nu îl cunosc. N-am auzit de el. Gelos de ce să fiu?”, a mai adăugat Fulgy.