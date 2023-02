Bia Khalifa îl amenință pe Fulgy după despărțire! Blondina e foc și pară: „Bine că am scăpat de săracul ăla”

Deși în urmă cu puțin timp își jurau iubirea eternă și vorbeau despre căsătorie și copil, acum se pare că povestea de dragoste dintre Bia Khalifa și Fulgy s-a spulberat. Cei doi au anunțat că s-au despărțit și părea că ruperea relație a fost una pașnică. Însă, Bia Khalifa s-a pus în gardă și i-a transmis câteva atenționări lui Fulgy.

Cuplul format din Bia Khalifa și Fulgy nu a rezistat prea mult timp. Recent, cei doi și-au anunțat despărțirea. Deși inițial nu au oferit prea multe detalii despre ce s-a întâmplat și de ce povestea s-a terminat, se pare că în curând vom afla. Bia Khalifa a luat atitudine și și-a pus la curent fanii din mediul online cu ce s-a întâmplat.

Bia Khalifa pare că a uita de iubirea pe care o avea pentru Fulgy, iar din bărbatul vieții ei, acesta s-a transformat în „săracul ăla”. Mai mult, Bia Khalifa i-a transmis o avertizare lui Fulgy. I-a spus că dacă „e cuminte” nu o să facă scandal și nu o să dezvăluie nimic din tot ce s-a întâmplat, însă în caz contrar va dat totul pe față.

„Bine că am scăpat de săracul ăla. Sunt singură, regina s-a întors! Și pentru cine se întreabă, eu l-am lăsat. Eu am pus prima story și a pus și el după. Dacă e cuminte și își vede de treaba lui, nu vă spun ce s-a întâmplat, rămâne privat tot, din respect pentru mine, că eu nu fac tam-tam, doar mă protejez în caz de ceva și răspund în caz că trebuie să corectez situații sau discuții legate de mine.

Dacă vrea să-l fac vedetă, că nu-l bagă nimeni în seamă, că are TikTok-ul și Instagram-ul plin doar de mine (și nu le șterge, doar le arhivează ca să nu piardă like-urile). Atât am de spus, nu are de cât să își vadă de treabă și să o lăsăm moartă”, a scris Bia Khalifa, pe pagina sa de Instagram.

Bia Khalifa și Fulgy, relație complicată

A fost greu de ținut pasul cu relația dintre Bia Khalifa și Fulgy. Deși își jurau iubirea, cei doi chiar în timpul relației s-au afișat în ipostaze tandre cu alte persoane. Băiatul Clejanilor a fost surprins cu o tânără, alături de care a împărtășit câteva săruturi pasionale, iar Bia Khalifa nu s-a lăsat nici ea mai prejos.

Bia Khalifa i-a plătit-o lui Fulgy, așa că s-a întors în brațele fostei iubiri. Blondina și Tudor Sișu și-au dat întâlnire, iar până la gesturile romantice nu a mai fost mult. Cei doi au fost surprinși sărutându-se cu foc. Mai mult, Bia Khalifa a mai apărut sărutându-se cu alte două fete în timpul relație cu Fulgy, iar cu una dintre ele chiar a petrecut Ziua Îndrăgostiților.

