Bia Khalifa a făcut o serie de dezvăluiri, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. La scurt timp după ce blondina și-a „vărsat oful” și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Fulgy, fiul Clejanilor a „percutat” imediat și a încărcat pe internet un videoclip cu fosta parteneră. Iată mai jos detaliile.

În urmă cu aproximativ o lună, Bia Khalifa și Fulgy își spuneau „adio”. Însă nimeni nu s-ar fi gândit că la scurt timp după separare va mocni un „război” între cei doi foști parteneri. Despărțirea nu a fost una liniștită, motiv pentru care, la scurt timp după ce și-au spus „Pa, pa!”, au început să își arunce „săgeți”. Bia Khalifa a rupt tăcerea și a oferit detalii, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre perioada în care s-a aflat într-o relație cu Fulgy. (Vezi AICI detalii exclusive!)

Vezi și FULGY, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE BIA KHALIFA L-A ACUZAT CĂ A „ARS-O” LA BANI ÎN TIMPUL RELAŢIEI! VOIAU SĂ FACĂ UN COPIL, IAR ACUM…

Fulgy a ieșit la „atac”, după dezvăluirile făcute de Bia Khalifa în CANCAN

La scurt timp după dezvăluirile apărute în CANCAN.RO, fiul Clejanilor nu a stat pe gânduri și a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip în care Bia Khalifa apare în timp ce ingerează câteva pastile. În dreptul videoclipului postat pe Tik Tok, Fulgy a notat și un mesaj.

„Hoțul strigă hoțul! Dumnezeu să te ajute! Să îți revii! Așa am cunoscut-o și, din milă, am vrut să o ajută cât a stat pe lângă mine, dar, revenind la vechile obiceiuri, normal că «vedeta» este doar în stări euforice. Bine faci…. Doamne ajută!”, sunt rândurile scrise de fiul Clejanilor.

Seara trecută, Fulgy a mai postat un mesaj pe rețelele de socializare: „Pentru fana mea nr. 1. Eu nu am să te facă săracă, că oricum toată lumea te cunoaște. Nu-mi permit nici să te numesc femeie, că ai văzut ce faci, cum te comporți, te bate lumea prin aeroport! Ai uitat că mă sunai plângând la telefon și îmi cereai ajutorul? Apropo, nu te-au bătut domnii polițiști, ai aberat tu! Te-am ajutat la IML, că tu nu știi nici pasul pe stradă să îl faci. Ți-am făcut demersurile la Poliția de Frontieră și ți-am dat avocați, copil cu probleme mintale ce ești. Te-am respectat. Un om bogat nu arată ca tine. Am pust punct cu femeia asta acum ceva timp și a înnebunit că am lăsat-o. Mi-am dorit doar să plece și să dispară”.

Citește și SCANDALUL DINTRE BIA KHALIFA ȘI FULGY DE LA CLEJANI CONTINUĂ! BLONDINA SUSȚINE CĂ FIUL CLEJANILOR AR FI FOST GELOS PE TUDOR SIȘU

Bia Khalifa trece prin momente grele

Bia Khalifa s-a apărat, într-o discuție cu reporterul CANCAN.RO, și a precizat faptul că pastilele pe care le-a ingerat nu sunt nicidecum pentru a-i oferi o „stare de euforie”, așa cum a spus Fulgy, ci sunt pentru a o calma. Mai cu seamă, blondina a mărturisit că se confruntă cu depresia, acesta fiind motivul pentru care ar lua Diazepam.

„Iau câte o cutie de Diazepam pe zi să dorm, că sunt în depresie. Îmi scad veniturile din toate părțile”, a mărturisit Bia Khalifa.

Sursă foto & video: Tik Tok, Instagram