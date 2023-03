Bia Khalifa se despărțea de Fulgy acum aproximativ o lună, după o relație de iubire fierbinte. Sau, cel puțin, asta au lăsat cei doi de înțeles atunci când se țineu de mână. Nu a fost deloc așa! Au ieșit, de curând, informații explozive. Cel care a atacat a fost fiul Clejanilor. Răspunsul s-a lăsat așteptat, dar a venit. CANCAN.RO are detaliile și vi le oferă, în exclusivitate.

Sunt acuzații grave, dar pe care Bia Khalifa nu le face fără argumente și dovezi. Declanșate după ce Fulgy a spus că fosta iubită vrea împăcarea și este geloasă! Iar dezvăluirile Biei sunt, pe alocuri, uluitoare. Este vorba de violență, dar și de droguri.

(CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE BIEI KHALIFA, DUPĂ CE EA ȘI FULGY S-AU DESPĂRȚIT: „NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN STANDARDELE MELE”)

”A spus că Bia e geloasă, că el pe mine mă ignoră! Vă rog frumos să mă credeți, am capturi de ecran cum îi zic, `scrie, nu mă mai suna, lasă-mă`. Eu nu l-am căutat pe Fulgy deloc, în nicio circumstanță. El îmi caută prietenii, își caută anturaj cu ei, la fel, sunt dovezi, nu doar vorbe”, a început mărturisirea fosta iubită a lui Fulgy.

Bia Khalifa: ”Strângeam după el pentru că făcea foițe…”

Apoi a devenit ”furtună”. A povestit episoade din scurta viață de cuplu alături de cel pe care chiar îl iubea, la început. ”Eu vreau să-mi protejez imaginea, el nu are nicio imagine, doar părinții lui au. El este un drogat care și-a lăsat drogurile pe noptieră, în timp ce eu făceam curat după el, pentru că făcea foițe…în toată casa. Și, acum, mă trezesc că Bia e geloasă! Cum să fiu geloasă??

M-am rugat de Ioniță (tatăl lui Fulgy) să facem o înțelegere, să înceteze să mai vorbească despre mine. Fulgy m-a sunat și ieri, i-am zis, scrie. Mă sună, îmi trimite clipuri cu el. Fulgy nu mă interesează!”, a povestit Bia Khalifa.

”Mi-a spart telefonul, laptop-ul…”

Mai spune că Fulgy nu vrea să-i dea hainele care au rămas la el. A recuperat o parte, dar acum se izbește de refuzul lui. ”Din momentul în care am reușit să-mi iau chestiile (haine scumpe de la el de acasă), am fost cu prietena mea cea mai buină, Raisa, și cu sora mea, că nu am vrut să fiu singură cu el, n-a vrut să mă lase.

Eu vorbeam despre faptul că vreau să mă despăgubească, vreau lucrurile înapoi și el spune că sunt geloasă? Geloasă pe cine? Eu am la el haine scumpe, mi-a spart telefonul, mi l-am cumprat, mi-a spart laptop-ul!”, a continuat tânăra.

(NU RATA: FULGY ȘI BIA KHALIFA S-AU DESPĂRȚIT! CU CINE A ÎNLOCUIT-O FIUL CLEJANILOR PE BLONDINĂ)

”Eu l-am părăsit, să fie clar!”

Fulgy a făcut o criză, Bia s-a retras în cameră. A venit după ea. ”Era menajera în casă, el a avut o criză de nervi. M-am dus în cealaltă cameră și mă uitam la ceva, a venit să-mi spargă laptop-ul, că de ce nu-l ascult cum înjură, țipă și face crize. Asta s-a întâmplat.

Și nu-mi place ce a făcut el la tv, că Bia Khalifa este geloasă, păi pe ce să fiu geloasă? Nu avea nicio legătură, a băgat niște chestii, niște subiecte care nu aveau niciun sens. Zice că mi-a dat block peste tot! Păi el încă mă urmărește pe conturi, mă sună, eu îi resping apelul. Cât de geloasă pot să fiu? Geloasă pe ce, geloasă pe cine?

Zice că eu nu pot accepta că am fost părăsită, pentru prima dată în viața mea, de un bărbat. În primul rând, nu e bărbat, în al doilea rând, m-am chinuit să-mi iau hainele de la el. Și încă nu le-am luat pe toate. Și eu l-am părăsit pe el, să se știe. Asta să fie clar!”, a declarat, Bia Khalifa, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.