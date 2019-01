S-a terminat! Motivul pentru care Alina Eremia și iubitul ei s-au întors din Republica Dominicană. “Trebuia să revin pentru că…”

Alina Eremia și iubitul ei au petrecut o vacanță de vis în Punta Cana, Republica Dominicană. Artista a revenit în România plină de viață și gata să spargă toate topurile. Vedeta a mai povestit că în respectivul sejur s-a simțit minunat și a vizitat locurile de-a dreptul fantastice.

„A fost absolut superb. Da, am fost doar noi doi (nr. cu iubitul). Am reușit să fug câteva zile, mai exact o săptămână pentru că trebuia să mă întorc pentru filmările noului videoclip. Întotdeauna îmi sare îmi ajutor și are răbdare, iar pozele ies cel mai bine. Pe lângă faptul că mi-a plăcut atmosfera și peisajele, îmi bucurau ochii efectiv, am reușit să mă detașez și să mă relaxez, să îmi încarc bateriile.

Cea mai tare experiență a fost când am reușit să mângâi delfinii și a fost o experiență care mi-a hrănit sufletul, a fost ceva uimitor. Ne place să explorăm și să facem cunoștință cu lucruri de-ale locului, să vedem tradițiile, nu să ne închidem în resort. Întotdeauna merg cinele romantice, romantismul nu trebuie să moară. Eram într-un loc foarte frumos și îți sugera ideea de romantism, toată atmosfera creată acolo era frumoasă”, a povestit Alina Eremia la un post de televiziune.

Alina Eremia a colaborat pentru melodia “Love&Lover” Dominique Young și cu DJ-ul Rudenko, căreia îi pregătesc și un videoclip de senzație. Piesa a ajuns pe locul unu în Rusia.