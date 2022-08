Să vezi și să nu crezi! Cât costă, de fapt, o noapte de cazare în Bali

Turiștii se bucură în această perioadă de cele mai frumoase locuri în care își pot petrece vacanța, iar pe listă se află în acest an și Bali. Dacă vă gândeați că va trebui să cheltuiți sume exorbitante pentru o experimenta câteva zile departe de România, iată că nu este cazul. Se pare că prețul de cazare este mult mai mare pe litoralul românesc.

Din ce în ce mai multe persoane ajung să plece din țară în momentul în care își doresc să petreacă momente de liniște alături de familie, tocmai de aceea administratorii hotelurilor au creat diferite pachete speciale. Astfel, prețul pentru o cazare în Bali a ajuns să fie mult mai mic decât unul pentru cazarea din Mamaia.

VEZI ȘI: 10 DESTINAȚII “SECRETE” DE VIS DIN ROMÂNIA. DACĂ ȘTII UNDE SĂ CAUȚI, GĂSEȘTI “MALDIVE” ȘI “BALI” CHIAR ÎN ȚARA NOASTRĂ

De câți bani ai nevoie pentru a te putea caza în Bali

O turistă româncă ce a vizitat recent Bali, a creat o mulțime de videoclipuri în care a vorbit pe larg despre experiența sa. Aceasta a rămas surprinsă în momentul în care a reușit să se cazeze la un hotel de lux de pe plajă, fără să plătească o sumă uriașă. Peisajele frumoase și oamenii locului au reușit să îi creeze o impresie plăcută turistei, care este convinsă că se va reîntoarce curând. Pentru a-i convinge și pe ceilalți, aceasta a explicat că a avut de achitat 23 de euro pe noapte, adică aproximativ 115 lei.

CITEȘTE ȘI: ROMÂNII MERG CU „PACHET” PE PLAJELE DIN GRECIA. CUM A FOST „SANCŢIONAT” UN BĂRBAT PRINS CU MÂNCAREA-N SAC

Un alt român care a ajuns în Bali și a petrecut mai bine de două luni alături de partenera sa, a vorbit despre prețurile foarte mici peste care a dat. Astfel, și-a dat seama că nu este nevoie să cheltuiești o avere pentru a te putea simți bine într-un loc uimitor. Singurul dezavantaj pe care l-a descoperit este sistemul medical foarte scump.

„Stau de două luni aici și uite care sunt costurile! Pe cazare am dat 340 de euro pe lună, adică 10 / 12 euro pe noapte. Pe scuter am dat 100 de euro pe lună, benzina este 50 de cenți, cam 2,5 lei. Am făcut 1000 de km cu scuterul luna trecută și am plătit benzină 20 de euro. Mâncarea este foarte ieftină, dacă mănânci mâncare indoneziană sau comanzi la restaurantele lor locale. Vine cam 3 -4 euro pe de persoană”, a transmis românul tot pe TikTok.