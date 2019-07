Să vezi și să nu crezi! Câți lei a dat Adelina Pestrițu pe cele două rochii de mireasă pe care le poartă azi la nuntă

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea își vor uni destinul și în fața Lui Dumnezeu sâmbătă, 20 iulie. Și dacă la cununia civilă le-au fost alături doar nașii, la ceremonia religioasă vor fi prezente sute de persoane apropiate, dar și fiica lor: Zenaida! De altfel, mirii au trimis peste 300 de invitații.

Conform wowbiz.ro, Adelina Pestrițu nu va avea o singură rochie de mireasă, ci două, ambele spectaculoase. Una o va purta la biserică, iar pe cealaltă la petrecerea de după. Cele două rochii au costat în jur de 40.000 de euro, aproximativ 190.000 de lei. O adevărată avere!

Recent, Adelina Pestrițu a explicat de ce la cununia civilă au fost prezenți doar nașii lor. “Ne-am dorit să fie extraordinar de restrâns, nu restrâns. Nici familiile noastre nu au participat la cununie. Era foarte cald afară și să o luăm prin primărie pe Zenaida cu oameni mulți și să o agităm, să transpire, să se plictisească… Nu am vrut treaba asta. Am fost, am semnat certificatul de soț și soție. Ăsta a fost scopul nostru la primărie. Nu a durat extraordinar de mult, dar am vrut să separăm lucrurile. Cununia civilă s-a făcut în mod restrâns pentru că dacă am fi invitat un prieten s-ar fi supărat restul prietenilor”, a spus Adelina Pestrițu.