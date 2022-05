Să vezi și să nu crezi! Un japonez a cheltuit o avere ca să se transforme într-un câine

Un japonez a investit o sumă incredibilă pentru a deveni câine. Bărbatul pe nume Toko a așteptat 40 de zile pentru a putea semăna perfect cu un Border Collie, rasă aleasă pentru că-i poate ascunde figura umană.

Toko, bărbatul din Japonia care a vrut să devină câine, a cheltuit peste două milioane de yeni, respectiv aproape 16 mii de dolari. Suma a fost destinată confecționării unui costum de Border Collie, realizat de o companie japoneză numită Zeppet.

Pentru alcătuirea costumului, a fost nevoie de mai multe revizuiri, iar întregul proces a durat aproximativ 40 de zile. Angajații companiei au mărturisit cât de greu le-a fost să îl confecționeze și că a fost nevoie de mult studiu asupra animalului.

„Ideea este că scheletul unui câine poate fi reprodus pe scheletul unui om. Deoarece structura scheletului este foarte diferită, am petrecut mult timp studiind cum să-l facem să arate ca un câine. În plus, am colectat fotografii făcute din diferite unghiuri, astfel încât blana frumoasă poată fi reprodusă, astfel încât să arate natural", a spus angajatul care i-a realizat costumul.

Ce l-a determinat pe japonez să devină câine

Toko a dezvăluit că a vrut să-și confecționeze acest costum deoarece îi plac câinii. De asemenea, aceasta este rasa sa preferată. Încântat fiind de realizarea sa, bărbatul a postat imaginile cu el îmbrăcat astfel pe rețelele de socializare.

„L-am făcut pentru că arată real când îl port. Preferatele mele sunt animalele patrupede, mai ales cele drăguțe. M-am hotărât să fac un câine. Este rasa (Border Collie, n.r.) mea preferată de câini", a declarat japonezul.