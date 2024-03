Sabrina Ionescu, baschetbalista cu origini românești, s-a căsătorit în SUA! Văduva lui Kobe Bryant, la nuntă

Baschetbalista Sabrina Ionescu, în vârstă de 26 de ani, s-a măritat cu Hroniss Grasu, un cunoscut jucător de fotbal american, în vârstă de 33 de ani. Nunta celor doi a avut loc weekendul trecut, unde nume importante și-au făcut apariția la marele eveniment.

Sabrina Ionescu, una dintre cele mai bune jucătoare din baschetul american, și Hroniss sunt împreună din 2021, iar în ianuarie 2023 s-au logodit. Acum, au decis că e momentul ideal să treacă la următorul nivel și s-au căsătorit pe o plajă, în California.

Nunta celor două vedete a reunit nume importante precum Pau Gasol, fost campion în NBA, alături de Rob Pelinka, managerul general de la Los Angeles Lakers. Și Vanessa Bryant, fosta soție a lui Kobe Bryant, alături de fiica ei, Natalia, au fost prezente. De asemenea, GM Lakers Rob Pelinka și soția sa, Kristin, și fostul antrenor NBA, Steve Nash, s-au numărat printre cei prezenți.

Mai mult decât atât, Vanessa, Natalia, Gasol și Nash au fost văzuți dansând alături de frumoasa mireasă, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Ce are Sabrina Ionescu în comun cu soțul său

Sabrina Ionescu s-a născut în California și are origini românești, ambii părinți fiind români. Tănăra a fost pasionată de sport încă din primii ani de viață, astfel că a început baschetul la Oregon Ducks. Aici, a impresionat încă din primii ani, fiind singura jucătoare din istoria baschetului feminin de colegiu care a dat peste 2.000 de puncte, o mie de pase decisive și peste o mie de recuperări.

În anul 2020 a fost draftată prima de New York Liberty, la care joacă și acum, ajungând de două ori în WNBA All Star. Joacă pentru naționala de baschet a Statelor Unite, care în 2022 a fost campioană mondială. De asemenea, în vara lui 2023, Sabrina a intrat în istoria WNBA după ce a realizat o performanță uluitoare. Tânăra a reușit să doboare toate recordurile la All Star Game 2023, când a înscris 37 de puncte dintr-un total de 40 posibile.

Surprinzător, dar, la fel ca Sabrina, și părinții lui Hroniss Grasu sunt români. Acesta s-a născut în Los Angeles și a mers la același colegiu ca soția lui, Oregon. În 2015 și-a început cariera în NFL. A trecut pe la Chicago Bears, Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Tennessee Titans, San Francisco 49ers, iar acum evoluează pentru Las Vegas Raiders.

