Sacrificiul făcut de Jador pentru a se lansa în muzică. Ce meserie a avut înainte să devină cântăreț

Jador a ajuns să fie unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi din țară, bucurându-se de o mulțime de fani. Cântărețul întoarce banii cu lopata, căci are multe evenimente private, și nu numai, la care ia parte. Ca drept dovadă, sumele frumoase vin pe bandă rulantă, iar manelistul nu se mai plânge de nimic. Chiar și așa, nu-și uită trecutul și nici greutățile prin care a trecut de-a lungul timpului împreună cu familia lui. Pentru a putea ajunge la nivelul la care este astăzi, Ionuț Dumitrache a făcut mari eforturi. Unde a lucrat, să-și strângă bani de prima piesă?

Jador n-a avut o viață tocmai ușoară, iar începuturile lui în cariera muzicală au fost dificile. A trecut prin multe situații grele, până a ajuns să se bucure de un succes colosal și de sume frumoase. Artistul n-a uitat nicio clipă de unde a plecat și ori de câte ori are ocazia, acesta povestește pe șleau despre copilăria lui. A crescut într-o familie modestă, pe care acum o ajută să ducă un trai mai bun.

Are grijă de toți frații lui, fără nicio diferență. Cea care locuiește cu el este Camelia, tânăra pe care a împins-o de la spate în cariera ei muzicală. Aceasta are un talent enorm, însă Jador crede că nu l-a fructificat cât de mult a putut. Deși el a ajutat-o, cântărețul spune că putea să facă mult mai multe, pentru că are o voce de milioane.

„Puteai să faci mai mult, ți-am pus totul la dispoziție, ți-am dat tot. Nu faci cât poți. Îți place mult să dormi”, i-a spus Jador surorii lui.

Unde a lucrat Jador pentru a-și putea lansa prima piesă

Apoi, a povestit pe șleau ce eforturi uriașe a făcut el pentru a putea avea prima piesă. Chiar dacă nu mulți știu, cântărețul a avut un trecut greu, cu multe lipsuri, iar începuturile nu au fost deloc ușoare. Acesta a fost nevoit să lucreze casier la un supermarket, câteva luni la rând, pentru a putea strânge bani să-și facă lansarea în industria muzicală.

„Pentru prima mea piesă am lucrat 4 luni la Carrefour, am fost casier. Am cântat vocea a doua lângă un băiat cred că un an de zile, ca să pot să-mi pot să-mi permit să fac o piesă”, a mărturisit Jador, la „Detectorul de minciuni” al lui Selly.

