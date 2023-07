Salariu colosal pentru plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro Tv. Oferta a fost confirmată chiar de familia prezentatorului: „O leafă de trei ori mai mare”

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. Acesta și-a început cariera în urmă cu mulți ani, la un post de radio, dar a migrat rapid în televiziune. De-a lungul timpului a trecut pe la mai multe posturi TV, însă în anul 2007 a ajuns în culisele televiziunii din Pache Protopopescu și nu a mai plecat de acolo. Deși mulți au fost cei care au vrut să îl fure, Cătălin Măruță a refuzat toate ofertele și a rămas fidel.

Înainte de a ajunge la Pro TV, Cătălin Măruță a trecute pe la Televiziunea Română, pe la TVR 2 și Realitatea TV. Mai apoi, în anul 2007, semnează cu Pro TV și devine prezentatorul emisiunii Happy Hour, cunoscând astfel succesul la scară largă. Deși de-a lungul timpului emisiunea acestuia și-a schimbat denumirea și ora de difuzare, Cătălin Măruță a rămas „lipit” de postul de televiziune din Pache Protopopescu.

De-a lungul celor 16 ani în care a activat la Pro Tv, mulți au fost cei care au vrut să îl fure pe Cătălin Măruță. Acesta a primit numeroase oferte, însă le-a refuzat pe toate. Chiar Andra a dezvăluit că soțului ei a refuzat un salariu de trei ori mai mare doar pentru a rămâne fidel postului de televiziune ce l-a consacrat.

„Lui Cătălin i s-a întâmplat asta. Atunci când a fost chemat la Realitatea. I s-a oferit un salariu de trei ori mai mare decât avea înainte. Dar nu era fericit, nu era împlinit. Eu eram acolo şi i-am zis: Dă-i încolo de bani, tu trebuie să fii fericit!”, a declarat Andra, în cadrul podcast-ului realizat de Elwira și Mihai Petre.

„Am avut parte de propuneri interesante”

Nu doar cei de la Realitatea TV au încercat să îl fure pe Cătălin Măruță și i-au făcut oferte ce păreau de nerefuzat. De-a lungul timpului, prezentatorul a fost bombardat de propuneri care mai de care mai atrăgătoare, însă niciuna nu l-a făcut să renunțe la Pro TV.

Soțul Andrei a mărturisit că mereu a visat să ajungă aici și nu este gata să renunțe la cea mai mare realizare a sa. Pe lângă asta, Cătălin Măruță nu ar putea renunța nici la echipa pe care a format-o la Pro TV și spune că nu simte că s-ar potrivit în nico altă parte.

„Am avut parte de propuneri interesante. Două dintre ele chiar erau foarte serioase, de la două televiziuni puternice. Am fost flatat de oferte, dar nici nu mi-a trecut prin cap să plec. Am prins rădăcini în televiziunea unde, mărturisesc, mi-am dorit dintotdeauna să ajung, încă de când eram un debutant. Am învățat enorm la ProTv, am parte de o echipa senzațională și simt că, deocamdată cel puțin, nu exista niciun loc unde m-as simți mai împlinit profesional”, a declarat Cătălin Măruță.

