Primul job al lui Cătălin Măruță când a venit în București. Vedeta PRO TV lucra 16 ore pe zi și stătea la un cămin de nefamiliști

În cadrul propriului său podcast, Cătălin Măruță a povestit cum și-a câștigat primii bani, în urmă cu mai bine de două decenii, când a venit în București din Târgu-Jiu. Prezentatorul de 45 de ani de la PRO TV a pornit de jos și a locuit la un cămin de nefamiliști pentru a putea sta în Capitală, unde venise la facultate.

Fiind fiul unui judecător, Cătălin Măruță a venit în București în speranța că va călca pe urmele părintelui său. Nu a reușit să intre la Universitatea din București, dar a fost admis la Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu. Abia venit din Târgu-Jiu, a fost nevoit să-și găsească un loc de muncă, dar lucra atât de mult, încât nu mai avea timp de studiu.

Abia recent, prezentatorul de la PRO TV a mărturisit că primul său job a însemnat să împartă pliante pe stradă. Lucra câte 16 ore pe zi și colinda toată Capitala cu metroul, pentru a-și duce treaba la bun sfârșit.

„Când am venit în București prima dată, am împărțit pliante. Am fost omul sandviș. Aveam un panou mare pe față, am prins an electoral. Nu știam absolut deloc Bucureștiul. Cred că aveam pe față Dinu Patriciu și în spate Horia Rusu sau ceva de la Timișora. (…) Am împărțit pliante și mi-am luat o geacă după primele două săptămâni. Nu am știut unde e facultatea în primul an. (…) Băgam de dimineața de la 6 până la 10 seara”, spune prezentatorul TV.

Cum a reușit Cătălin Măruță să-și strângă primii bani

După ce perioada de campanie electorală s-a terminat, soțul Andrei s-a văzut nevoit să se reorienteze. Spre norocul său, a găsit momentul pentru a-și exersa abilitățile de DJ. Strânsese bani din dedicații cât să-și permită să mai stea în Capitală încă 3 luni, dacă s-ar fi trezit fără locuri de muncă. Tot în perioada aceea, prinsese și primul său post la radio.

„Puneam muzică la kilometrul 0 și acolo am făcut bani, cu dedicații. Era 10 lei dedicația și țin minte că plecam acasă și puneam banii într-o carte dimineața. Stăteam la un cămin de nefamiliști la Bobocica. Dimineața îi strângeam și ziceam că dacă o să mă dea afară de la radio și de la kilometrul 0, o să pot să mai stau 3 luni în București, timp în care pot eu să-mi găsesc repede să mai lucrez ceva”, a adăugat prezentatorul PRO TV în podcastul Acasă la Măruță.

