Salma Hayek șochează din nou! Cum a apărut la premiera filmului House of Gucci

Salma Hayek, o prezență feminină de excepție, dar și o actriță desăvârșită, pare că a găsit elixirul tinereții, iar cei 55 de ani par că nu există!

Recent, a atras toate privirile la premiera filmului House of Gucci în New York, cu ținuta ei. Actrița a purtat o rochie cu un decolteu spectaculos. Salma Hayek joacă în noul film House of Gucci, alături de Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto și Mădălina Ghenea. La premiera filmului în New York, Salma a ales o rochie din catifea bleumarin, decupată în zona bustului.

Decolteul ei amplu a atras toate obiectivele fotografilor prezența la eveniment. În partea de jos, rochia a continuat dintr-un alt material, negru, fiind lungă până în pământ, cu despicătură pe picior. La această rochie, celebra actriță a asortat o pereche de sandale negre.

Pentru a-și complet ținuta, Salma a ales un machiaj simplu, cu ruj roșu, iar părul l-a purtat drept, pe spate.

În noul film House of Gucci, Salma joacă rolul unei clarvăzătoare pe nume Giuseppina Auriemma. Ea a fost condamnată la 25 ani de închisoare după ce a plănuit asasinarea lui Maurizio Gucci în schimbul unei sume de bani.

Cine este Salma Hayec

Salma Hayek s-a născut pe 2 septembrie 1966, pe numele său adevărat Salma Valgarma Hayek Jiménez-Pinault. Este prima actriță de mexicană nominalizată la Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță.

S-a născut la Veracruz (Mexic). Mama sa, Diana Jiménez Medina, este o binecunoscută cântăreață de operă, iar tatăl său, Sami Hayek Dominguez, este director executiv al unei companii petroliere. Tatăl său are origini libaneze, iar mama spaniole. Numele sau, Salma, înseamnă siguranță la arabi.

A fost crescută într-o familie de oameni religioși, tradiționaliști și trimisă la vârsta de 12 ani la Louisiana, pentru a-și continua studiile. A fost diagnosticată acolo cu dislexie, supranumită și boala copiilor deștepți. A studiat mai târziu, la vârsta adolescenței, Relațiile Internaționale la Universitatea Iberoamericană.

Și-a făcut debutul în film la vârsta de 23 de ani, odată cu rolul Teresa în telenovela omonimă din anul 1989, care i-a adus un succes uriaș, nesperat. S-a mutat la Los Angeles pentru a studia actoria cu Stella Adler. Deficiențele sale de limbă engleză au fost atribuite dislexiei, afecțiune de care nu s-a îndepărtat.

Studiaza Relatii Internationale si Drama la „College in Mexico City” si vorbeste fluent engleza, araba, spaniola si portugheza. Incepe sa interpreteze roluri diverse in film si ii este apreciata atat frumusetea (in 1996 si 2003 este considerata de People dintre cele mai frumoase 50 de femei din lume) cat si talentul interpretativ, notează Cinemagia.

Sursa foto: Profimedia