Salman Khan, în tandrețuri cu o altă femeie după ce Iulia Vântur a infirmat despărțirea lor. Filmarea s-a viralizat rapid

Continuă controversele legate de cuplul Iulia Vântur – Salman Khan. Deși românca a infirmat despărțirea actorul indian, o filmare în care acesta apare în tandrețuri cu altă femeie s-a viralizat rapid. Internauții au rămas surprinși și au taxat dur apariția starului.

În ultima perioadă, au apărut mai multe neclarități în ceea ce privește relația Iuliei Vântur cu Salman Khan. Fanii au fost puși pe jar atunci când au văzut că românca nu l-a însoțit pe iubitul ei la petrecerea de pre-nuntă organizată miliardarul Mukesh Ambani pentru fiul lui. Ulterior, în mediul online, au apărut mai multe imagini în care se observa cum actorul păstrează distanța față de artistă și nu îi dă atenție. Iar acum o nouă filmare controversată a ajuns virală.

După toate controversele apărute, Iulia Vântur a dat de înțeles că relația cu Salman Khan nu s-a încheiat. Așadar, oamenii au fost surprinși să îl vadă pe actorul indian în tandrețuri cu altcineva. Starul și respectiva femeie au fost filmați în cadrul unui eveniment, în timp ce se îmbrățișau. Ulterior, internauții au avut câteva reacții acide referitoare la videoclipul cu iubitul româncei.

La scurt timp după ce au apărut zvonuri legate de o posibilă despărțire, Iulia Vântur a ținut să clarifice situația. Românca a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu l-a însoțit pe Salman Khan la pre-nunta miliardarului Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din India. De asemenea, ea a dat de înțeles că formează în continuare un cuplu cu actorul de la Bollywood.

„Eram în România, eram la mama acasă, eram să-i vizitez pe ai mei. Plecasem din Dubai unde am avut show-uri și am zis că dacă tot am fost aproape să merg la părinți. Era cumva stabilit. De fapt, era stabilit ca ei să vină în Dubai, dar nu au mai venit și a trebuit să vin eu.

O să merg la nuntă. Eu interacționez cu oamenii respectivi destul de des, pentru că sunt foarte din lumea mea. S-a văzut că a fost un eveniment extraordinar, doar că atunci eram cu părinții mei”, a spus Iulia Vântur, în cadrul emisiunii Follow Us.