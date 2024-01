Samantha Fox, protagonista unui scandal de proporții în Marea Britanie. Starul anilor ’80 și-a petrecut noaptea în arest. De la ce a pornit totul

Samantha Fox (57 de ani) a fost protagonista unui scandal de proporții în Marea Britanie. Starul anilor ’80 ar fi avut o disensiune, în timpul unui zbor, iar din cauza acestui aspect pilotul a trebuit să întoarcă aeronava. Artista ar fi urcat la bord în stare de ebrietate. Și-a petrecut noaptea în arest! Vezi mai jos ce s-a întâmplat.

Samantha Fox a ajuns, din nou, pe primele pagini ale ziarelor internaționale. Starul anilor ’80, în vârstă de 57 de ani, se află în centrul atenției, după ce a fost implicată într-un scandal în Marea Britanie. Conform informațiilor apărute în presa internațională, cântăreața ar fi avut o dispută cu un alt pasager de la bordul aeronavei.

Pentru că scandalul a continuat în avion, pilotul a fost nevoit să întoarcă aeronava. Apoi, cursa a fost amânată pentru ziua următoare. Pentru că Samantha Fox nu s-ar fi înțeles sub nicio formă cu celălalt călător, iar cursa spre Munchen s-a anulat, a petrecut o noapte în arest. A fost eliberată pe cauțiune și și-a prezentat scuzele pentru comportament. Ar fi consumat băuturi alcoolice la bordul aeronavei. Artista în vârstă de 57 de ani luase cursa Londra – Munchen, iar pilotul a fost nevoit să întoarcă aeronava pe aeroportul Heathrow.

Samantha Fox, un star al anilor ’80

Fosta stea a ringului de dans își are originile în Marea Britanie, născându-se la data de 15 aprilie 1966. Între anii 1983 și 1987, Samantha Fox a fost model. Apoi, din 1983, a decis să strălucească pe scena artistică. Din anul 1990 a decis să intre în lumea cinematografiei. S-a căsătorit în 2022 cu Linda Birgitte Olsen. A mai avut o relație cu Myra Stratton (i-a fost manager), între 2003 și 2015. Debutul în lumea showbizului l-a avut încă de la vârsta de 16 ani. Atunci, a apărut în publicația The Sun, la rubrica „Fata de la pagina 3”.

A inițiat cu foștii colegi de școală trupa S.F.X., iar primul album s-a numit „Touch Me”. Apoi, au urmat și alte albume, precum: „Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)” sau „Naughty Girls (Need Love Too)”.

Discografia: „Touch Me” (1986), „Samantha Fox” (1987), „I Wanna Have Some Fun” (1988), „Just One Night” (1991), „21st Century Fox” (1998), „Angel with an Attitude” (2005).

În anul 1990, Samantha a apărut în sitcomul „Charles in Charge”. În 1999, a apărut în „The Match”, în 2015 în „7 Cases” și în comedia horror „ Sharknado 5: Global Swarming” (2017).

