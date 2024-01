Salma Hayek și-a pus fanii pe jar cu ultima apariție! Actrița de 57 de ani s-a lăsat pozată în dormitor

Salma Hayek are 57 de ani, dar arată ca-n tinerețe! Celebra actriță are o siluetă parcă trasă prin inel și reușește să fure toate privirile celor din jur. Vedeta este foarte activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu fanii ei și unde le arată cu ce se mai ocupă atunci când nu ia parte la o producție de cinematografie. De curând, aceasta a încins imaginația multora după ce a postat mai multe fotografii din dormitor.

Salma Hayek nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute și mai iubite actrițe din întreaga lume. Are 57 de ani, dar parcă timpul care a trecut nu și-a pus amprenta asupra chipului ei ori a siluetei de invidiat. Arată demențial și reușește să fure toate privirile celor din jur. Nu există ocazie în care să nu-și arate trupul bine lucrat pe internet, acolo unde aprecierile vin pe bandă rulantă.

Recent, actrița a postat mai multe fotografii realizate în urmă cu ani buni, chiar în dormitor. S-a pozat în ipostaze sexy, fără lenjerie intimă, acoperită doar de un cearșaf din satin. Pe lângă imaginile demențiale împărtășite cu internauții care o urmăresc, Salma a ținut să scrie și o descriere în dreptul postării făcute:

„Unii spun să nu te uiți niciodată în urmă, dar uneori e cea mai bună priveliște”, a scris aceasta. Au început să curgă comentariile și aprecierile, în care actrița era lăudată pentru aspectul fizic, dar și pentru faptul că anii nu s-au făcut remarcați pe chipul ei.

Salma Hayek, căsătorită cu un miliardar

Salma Hayek este soția unui cunoscut miliardar. În anul 2009, actrița și-a pus pirostriile cu Francois Pinault, președinte de onoare al grupului de lux Kering, care deține mărcile de modă Saint Laurent, Alexander McQueen și Gucci. La acea vreme, s-a zvonit faptul că Salma s-a căsătorit pentru bani, însă a ținut să le închidă gura tuturor.