„Samsarii din piețe au ridicat prețul” Cu câți lei se vinde 1 kg de varză românească, acum, la sfârșit de noiembrie

Recent, reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (APC) au demarat o serie de controale în piețele din România. Românii au rămas surprinși să vadă cu câți lei se vinde 1 kg de varză românească, acum, la sfârșit de noiembrie.

Având în vedere fenomenele meteorologice neprevăzute din acest an, producătorii români au fost nevoiți să ridice prețurile legumelor și al fructelor de pe tarabă. În ceea ce privește prețul verzei românești, pentru că este sezonul în care a ajuns pe tarabele producătorilor români, leguma a ajuns să fie din nou accesibilă la preț ca în anii trecuți.

Comparativ cu alți ani, comercianții și agricultorii români vând acum varza cu 3,50 de lei/kg. Totodată, în anul 2022, cei care doreau să se bucure de beneficiile acestei legume ar fi trebuit să scoată din buzunar suma de 6,90 de lei/kg.

În cadrul unei postări pe Facebook, reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (APC) au semnalat faptul că ”Samsarii din piețe au ridicat prețul la varză”. Postarea a stârnit numeroase reacții negative din partea internauților.

”Aleg să cumpăr de la samsarul român de la piață, decât de la samsarul străin numit hypermarket/ Mulți samsari români se aprovizioneazămde la hypermakert / Am luat de la un producător cu 1,50 de bani de la Tărtășești, foarte bună/ Mai nou, tot ce e românesc, e scump. Nu vi se pare absurd? / La Lungulețu o găsești cu 1,5 lei. sunt 30 de km de la punctul zero din București/ Vor rămâne cu ea pe tarabă ca în fiecare an/ Varză turcească botezată ”românească”. Se vede după frunze ca tabla coclită/ Nu au ridicat nimic. Atât e prețul/ S-a muncit pentru ea. Numai cine face grădinărit nu știe. Nu e scump deloc/ ”, au fost doar o parte din comentariile utilizatorilor Facebook.