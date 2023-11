Alertă în showbiz! Restaurantul vedetelor, închis după ce ANPC a descoperit o ”bombă cu ceas” în bucătărie

Divan, restaurantul vedetelor cu specific turcesc, a fost închis temporar, după ce ANPC a descoperit o serie de nereguli. Lacătul pe local a fost pus în cursul zilei de marți, 14 noiembrie, în urma mai multor plângeri venite din partea clienților. În localul din Floreasca s-au „perindat”, de-a lungul timpului, multe vedete, printre acestea numărându-se Magda Pălimariu și Costi Ioniță. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

În cursul zilei de marți, 14 noiembrie, comisarii ANPC au luat decizia de a închide temporar restaurantul Divan, unde, de-a lungul timpului, multe vedete s-au „perindat” și au servit preparate cu influențe orientale. Localul din București, zona Floreasca, însă, are acum lacătul pus pe uși, după ce comisarii au descoperit o serie de nereguli. Mai mulți clienți au făcut plângeri, iar autoritățile au mers pe teren să constate problemele.

Un cititor Gândul.ro a transmis faptul că a mers, alături de familie, să servească cina în locația din Floreasca. Însă, după ce comanda a fost servită și consumată, clienții s-au confruntat cu probleme.

„Eu și familia mea am avut mari probleme după ce am servit cina în aceasta locație. Consider că este un subiect care o să intereseze pe toți cititorii dvs. pentru siguranța lor”, este mesajul scris de cititorul Gândul.ro.