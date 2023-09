Sandra Izbașa i-a pus capac: ”Nu vă speriați!” Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Junior, joacă în ”Dragoste pe muchie de cuțit”, dar cum este în viața reală alături de fosta gimnastă?

Răzvan Bănică este protagonistul filmului „Dragoste pe muchie de cuțit”, disponibil deja în cinematografele din toată țara, de ieri, 29 septembrie. Povestea urmărește planul a două familii „rivale”, ce se luptă pentru a câștiga supremația unor rețete culinare alese. Ducu, personajul interpretat de nepotul lui Ștefan Bănică Junior, face deliciul audienței, alături de partenera Ada Galeș, concurentă în noul sezon America Express. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a vorbit atât despre film, cât și despre latura personală a propriei vieți.

Dezvăluirile făcute de Răzvan Bănică au fost de-a dreptul insolite. Soțul Sandrei Izbașa admite că până în adolescență se visa fotbalist, după care a virat ușor către actorie. Mai mult, partenerul dublei campioane olimpice se recunoaște „dependent” de opinia fostei gimnaste, transformând-o pe soție într-un consilier de nădejde.

Răzvan Bănică are rol principal în filmul „Dragoste pe muchie de cuțit”, dar spera la o altă meserie: „Mă visam fotbalist!”

CANCAN.RO: Răzvan, te-am văzut și în trailer, te-am văzut și mic în filmul „Dragoste pe muchie de cuțit”…

Răzvan Bănică: M-ai văzut mic, fiindcă povestea filmului începe cu 10 sau 15 ani înainte ca narațiunea din prezent să aibă loc. Și am avut bucuria de a-l cunoaște pe Ducu mic, Ducu fiind numele meu din film. Este un actor extraordinar, un copil teribil, care dacă, din punctul meu de vedere, se va ține de treaba asta și își va dori să facă meseria de actor, performanță sigur o să facă.

CANCAN.RO: Când erai mic, copil, ca Ducu, îți proiectai lucrurile în maniera în care ele s-au întâmplat?

Răzvan Bănică: Niciodată. Eu am fost un copil extrem de timid și de introvertit. Nu-mi plăcea nici măcar la serbările de la grădiniță și de la școală să spun poezii, să mă expun într-un fel sau altul. Eu mă visam fotbalist. Mă visam fotbalist până la vârsta de 14-15 ani, când s-a produs un declic, nu mă întreba cum, am participat la un casting, l-am luat, am făcut primul serial de televiziune. Se numea „Îngerașii”, pe Acasă TV, după care au urmat și celelalte. Am intrat la facultate, am terminat UNATC și master, m-am angajat la Teatrul Nottara. Acum am timp să fac și film, mai urmează și altele, Doamne ajută!

Sandra Izbașa, cel mai bun sfetnic pentru nepotul lui Ștefan Bănică Jr: „Țin cont de părerea soției mele în orice!”

CANCAN.RO: Sandra a văzut montajul final?

Răzvan Bănică: A văzut filmul.

CANCAN.RO: Ce părere a avut și cât de mult te ghidezi după opiniile doamnei?

Răzvan Bănică: Le facem fericite nu numai supunându-ne, dar ținem cont și de părerile lor, cel puțin eu țin cont de părerea soției mele în orice, inclusiv în aspecte profesionale.

CANCAN.RO: La actori, de obicei, când sunt și scene de amor, nu există și gelozie?

Sandra Izbașa: Meseria e meserie, dragă!

Răzvan Bănică: Uite, de exemplu în filmul acesta, chiar dacă e o comedie romantică, e o poveste foarte curată. Și acum, lăsând gluma la o parte, ca să vorbim un pic despre film și despre povestea lui, e un film la care eu încurajez și invit familiile să vină. Nu vă speriați, e „dragoste pe muchie de cuțit”, dar într-un mod extrem de inocent. Veniți cu copiii, cu mătușile, cu bunicii, fiindcă o să plecați cu emoție.

