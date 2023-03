Sandu Cocoșatu’, apariție neașteptată la Chefi la Cuțite. Povestea „regelui micilor” a făcut-o pe Gina Pistol să plângă

Sandu Cocoșatu’, cel mai cunoscut maestru al micilor din Capitală, a fost invitatul special al ediției Chefi la Cuțite, difuzat pe 28 martie. Patronul restaurantului La Cocoșatu’ le-a gătit juraților de la Antena 1 micii săi renumiți. Mai mult de atât, a delectat fanii emisiunii cu povestea sa de viață. Gina Pistol a început imediat să plângă.

Poate una dintre cele mai neașteptate apariții la Chefi la Cuțite este Sandu Cocoșatu. Încă din primele minute ale prezenței sale în emisiune, maestrul micilor a impresionat-o pe Gina Pistol până la lacrimi.

Cunoscut în București și ca Sandu Cocoșatu’, bărbatul a venit, la cei 73 de ani ai săi, să-și spună povestea neștiută, dar și să-și declare marea iubire gătitului. Proprietarul localului La Cocoșatu, după mai bine de jumătate de secol în care a preparat mici apreciați chiar și peste hotare, a izbucnit în lacrimi în fața juraților.

„Sunt mândru că am ajuns la vârsta de 73 de ani și am venit aici. Opresc oamenii mașinile și vin la mine. E viață, e fericire!”, a zis el despre marea sa pasiune: gătitul „(…) Nu știu cum să vă spun. Dacă aș spune că bucătăria e viața mea, atunci poate că ar fi prea puțin. Bucătăria e mai mult decât viața mea.

De la 22 de ani și până la 73 sunt mai mult de 50 de ani, zi de zi, de dimineața de la 6 și jumătate și până seara chiar și la 12. Viața mea a fost cârciuma, viața mea a fost grătarul și am iubit munca asta. Mereu am căutat să fie mai bine, mai frumos, să fie mai mulțumit. Acestea sunt frumseți ale naturii (nr. micii)”, a mai declarat bucătarul, în timp de jurații se înfruptau din micii săi.

Boala cu care se confruntă Sandu Cocoșatu’

În timpul emisiunii, renumitul bucătar a recunoscut că a fost diagnosticat, la vârsta de 29 de ani, cu spondilită anchilozată. Chiar dacă știa că are această afecțiune medicală, nu s-a oprit și a continuat să muncească în bucătărie chiar și acum, când coloana sa a ajuns să arate precum în poză.

Pasiunea pentru munca sa, pentru preparate culinare, nu l-au lăsat să renunțe, asumându-și chiar că va ajunge să aibă cocoașa care i-a dat și porecla.

„Am mici care au plecat de la Cocoșatu la Toronto, Israel, Germania, Cipru. Nu mă deranjează cu nimic că mi se spune Sandu Cocoșatu’, am o bucurie că mă cunosc toți și tot ce realizez fac din suflet. Am avut o problemă de sănătate, o spondilită anchilozantă. Am aflat de acest diagnostic la vârsta de 29 de ani, dar nu eram într-o stare avansată.

Alergam, jucam fotbal, nu eram în starea în care sunt acum. Dar zi de zi, fiind toată ziua pe grătar și făcând această treabă, m-am adus de spate. La ora actuală sunt foarte, foarte mulți oameni care vin, au funcții mari și ne calcă pragul. Ies la poartă și ei zic: Să trăiască tăticul! Și când vin farfuriile goale simt în inimă mai mult decât orice pe lume”, a mai spus Sandu Cocoșatu’, cu lacrimi de emoție.

