Decizie categorică după ce Andreea Tonciu a făcut declarații acide la adresa ei

Pe vremuri erau cele mai bune prietene, dar acum nu își mai vorbesc și… uneori se și „înțeapă” pe la TV. După ce zilele trecute Andreea Tonciu a făcut remarci răutăcioase la adresa Sânzianei Buruiană, blondina a dezvăluit de hotărâre radicală a luat în acest sens.

Sânzy, așa cum mai e cunoscută în lumea showbiz-ului românescu, a declarat în cadrul unui interviu oferit astăzi că nu mai vrea să răspundă la nicio întrebare despre Andreea Tonciu sau să își spună părerea în legătură cu vreun subiect care are legătură cu bruneta. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar).

„A fost foarte ciudat, mai ales că eu tocmai ce mă întorceam de la munte – mă oprisem cu familia la o mănăstire și m-a sunat un reporter. Am spus că nu ştiu despre ce este vorba, dar nu pot să spun că doresc răul nimănui. A fost o reacţie efectiv firească. Îmi doresc linişte. Știu ce înseamnă 1 mai la mare, eu nu mi-aș mai dori să ajung pe acolo – cel puțin, nu singură. Nu doresc rău nimănui, doresc ca toată lumea să fie fericită când există şi un copil. Dar ea a fost foarte revoltată, foarte supărată…De acum încolo, vă rog să nu mă mai întrebați despre subiectul «Andreea» pentru că nu o să mai discut. (…). Eu nu am mai vorbit de mult cu ea, nu mai țin legătura cu ea, dar nu îi port duşmănie, nu-mi place să mă bag în nicio ceartă şi în niciun scandal. Eu nu vreau să mă bag în viața ei, dacă eram prietene, am fi păstrat legătura (…)„, a spus Sânziana Buruiană.