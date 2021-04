Sânziana Buruiană și Elena Băsescu, rivale în lumea afacerilor. Fosta asistentă TV: “Am un plan îndrăzneț, m-am gândit la numele colecției”

Sânziana Buruiană și Elena Băsescu vor deveni rivale în lumea afacerilor! Și asta pentru că fosta asistentă TV urmează să înceapă să croiască haine pentru copii și simte că va da lovitura cu proiectul său. În urmă cu mai bine de doi ani, fata cea mică a luiTraian Băsescu a lansat o colecție de haine asortate pentru mame și copii împreună cu creatoarea de modă Iulia Bălan, iar profitul a fost unul destul de frumos.

Sânziana Buruiană și Elena Băsescu, rivale în lumea afacerilor cu haine pentru copii

Având un master în afaceri, Sânziana Buruiană va da startul unei colaborări îndrăznețe prin care mămicile pot închiria rochii impresionante pentru ele și fetițele lor. Îndrăgita blondă plănuiește să creeze ținute șic și pentru adolescente, mai ales pentru cele care își doresc să arate ca scoase din reviste la petrecerea de majorat. Evident, s-a gândit că ar putea croi și rochii pentru alte evenimente importante din viața reprezentantelor sexului frumos.

“Eu colaborez cu cineva și am un plan îndrăzneț. Vreau să fac un proiect cu ședințe foto pentru fetițe, adolescente și domnișoare cu rochițe spectaculoase. O să fac pentru bebeluși de la șase luni până la fete de 18 ani. O să fie și transparente și pompoase. Poate mămicile vor să aibă o amintire cu fetițele lor și e drăguț să le îmbraci în rochițe de tot felul.

O să fie și rochițe de miss, de balul bobocilor și pentru majorat etc. Rochițele vor fi de închiriat, cine vrea poate să le și cumpere. Ideea este ca pentru o zi să fii prințesă, așa se va numi: «Prințesă pentru o zi»”, a dezvăluit Sânziana Buruiană în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

În timpul filmărilor pentru “Mămici de pitici, cu lipici”, fosta asistentă TV i-a mărturisit Elenei Ionescu că își dorește enorm să dea startul și unei linii de accesorii glamour, în special de coronițe pentru fetițe. Și, potrivit mărturiilor sale, colecția va purta numele pe care îl are fiica sa cea mare.

“Eu m-am gândit la ceva legat de copii, sunt frumoșei și pot fi imaginea afacerii. M-am gândit la ceva accesorii, la partea de coronițe, m-am inspirat deja un pic. Și Iza e deja fascinantă de ele și așa mi-a și venit ideea. Coronițele deja se poartă la orice eveniment.

Am fost să iau cursuri, se fac foarte greu, manual, durează între două ore și două zile. E migală multă, dar m-am interesat deja și câți bani bagi la început. Eu m-am gândit ca numele colecției să fie «Iza by Sânziana Buruiană» și să aibă piese exclusiviste, fiecare model pentru o altă coafură. Vreau să intrăm în anul nou ca femei de afaceri, în forță”, a mai afirmat vedeta.

Sânziana Buruiană, despre motivul pentru care a alăptat-o pe Iza până la 4 ani

“Eu, practic, nu m-am oprit deloc din alăptat de cinci ani. Până în momentul în care am aflat de cea de-a doua sarcină nu m-am oprit. Am alăptat-o pe fiica cea mare până la patru ani jumătate. Mi-a fost ușor mie, cred, o adormeam ușor. Într-adevăr că în primele luni sunt grele, dar eu am învățat-o că are o imunitate bună și am zis că poate are un efect. Am zis că într-o zi, ea singură ca renunța. Acum se cam uită puțin așa la cea mică când o alăptez”, a mai mărturisit fosta asistentă TV la “XNS”

Sursa foto: Facebook & Instagram