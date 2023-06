Plecarea Sânzianei Negru în America Express îl face pe Ștefan Floroaica să aibă destul de mult timp disponibil pentru îngrijirea și menținerea propriului corp. Mușchii deținuți de actor s-au format în ani de muncă, după cum mărturisește, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, însă întoarcerea fashionistei pe plaiuri mioritice reprezintă, cu siguranță, un motiv pentru care fostul concurent Exatlon se preocupă intens de aspectul fizic. Totodată, Floroaica dă din casă și, printre altele, își spune părerea sinceră despre Dorian Popa, cel cu care a filmat recent reclama de la Head & Shoulders.

Că ar avea o genă bună din punct de vedere al aspectului fizic nu reprezintă o neapărată realitate pentru iubitul Sânzianei Negru. Întâlnit în cadrul unui eveniment monden, Ștefan Floroaica dezvăluie că fotografiile cu el, realizate cu ani în urmă, nu aveau să prevestească dezvoltarea armonioasă a corpului său.

(NU RATA: Dorian Popa și Ștefan Floroaica au rămas în pielea goală pe stradă fără nicio jenă! Trecătorii s-au oprit pentru a-i vedea pe cei doi musculoși fără haine)

„M-am subțiat sus, m-am îngroșat jos„

CANCAN.RO: Eu, de fiecare dată când mă văd cu tine, îți zic că te urăsc pentru că arăți cum arăți.

Ștefan Floroaica: De ce, frate? Nu. Păi, e muncă.

CANCAN.RO: Ai și genă bună.

Ștefan Floroaica: Așa spun toți, că am genă bună, dar am și peste 10 ani de muncă. Pot să-ți arăt poze cu mine de când eram puștan să vezi că geneticul meu nu arăta că aș putea să mă dezvolt. Sunt mulți ani puși acolo, fiecare fibră de mușchi înseamnă ani puși, multă muncă.

CANCAN.RO: Dar tu ai făcut un sport la bază?

Ștefan Floroaica: Nu. Fratele meu m-a pus să fac primele flotări din viața mea, am făcut în cameră, și după m-am apucat, la 16 ani, de skandenberg, mi-am dezvoltat partea superioară, în special brațele, apoi m-am lăsat, am alergat maratoane, m-am subțiat sus, m-am îngroșat jos și tot așa.

(VEZI ȘI: Motivul pentru care Ștefan Floroaica nu s-a încurcat cu actrițele noului serial de la Antene: “E posibil să ajungem în niște drame!”)

„Am îmbătrânit, clar„

CANCAN.RO: Tu te-ai vedea făcând trecerea de la actoria de televiziune, dacă vrei, la actoria de pe marile ecrane?

Ștefan Floroaica: Categoric. E ceva ce-mi doresc foarte mult. Să joc într-un lungmetraj este un vis de-ale mele și o provocare în sine. Nici nu încape îndoială. De fapt, eu film mi-am dorit. Faptul că a venit serialul… de fapt serialul să zicem că-mi oferă mult mai multe, am o distanță mult mai mare de timp de filmare, ca ani mă refer.

CANCAN.RO: Dar cum crezi că te-a modificat pe tine experiența asta fiind și prima?

Ștefan Floroaica: Am albit, fără niciun mișto, pe laterale. Am postat niște poze de la casting, de anul trecut, și eram mult mai tânăr. Deci am îmbătrânit, clar. Dar mă bucur pentru că vine la pachet cu experiențe, adică mă simt mult mai învățat, adică simt că stăpânesc oarecum niște skill-uri de actorie, și cred că fac și o treabă OK.

CANCAN.RO: Ți-am arătat mai devreme materialul pe care noi l-am dat cu domnul Dorian Popa, ați filmat și o reclamă. A fost primul contact cu Hâtz-ul?

Ștefan Floroaica: Nu, frate. Primul contact cu Dorian a fost după Exatlon, la o sală, ne-am întâlnit acolo vreo trei zile la rând, nu ne-am salutat și, la un moment dat, cred că i-am zis eu „Salut” sau o chestie de genul ăsta și instant „Ce faci, mă?”. Și l-am descoperit ca fiind super băiat, super amical, iar acum ne-am regăsit, după atâta timp.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.