Motivul pentru care Ștefan Floroaica nu s-a încurcat cu actrițele noului serial de la Antene: “E posibil să ajungem în niște drame!”

Cariera lui Ștefan Floroaica a luat o turnură cel puțin neașteptată, recunoaște fostul finalist de la „Exatlon”. După ce a fost învins de Vladimir Drăghia în show-ul de la Kanal D, sportivul a căpătat rapid notorietatea meritată. Acum, Ștefan Floroaica este protagonist într-un nou proiect ce îl va pune într-o postură neașteptată. Musculosul îl va interpreta pe Petru Vornicu în serialul „Lia: soția soțului meu”, difuzat la Antena 1 începând cu data de 12 ianuarie. CANCAN.RO l-a surprins pe tânărul actor în mijlocul filmărilor, alături de Bebe Cotimanis, Kira Hagi, Carmen Ionescu și alte nume grele din distribuție.

Vestea că a fost chemat la casting l-a emoționat atât de tare pe Ștefan, încât a lovit mașina într-un stâlp. Nu este o glumă, chiar dacă rolul lui Floroaica din serial este acela al unui pilot de curse. După ce a trecut proba de a fi acceptat în proiect, fostul finalist de la „Exatlon” s-a integrat perfect în peisaj. Actorul transmite, însă, un mesaj colegelor tinere de platou – să nu îi îngreuneze viața cu vreo idilă amoroasă, fiindcă Ștefan dorește să rămână profesionist până la capăt.

Ștefan Floroaica, poveste insolită despre castingul serialului „Lia”: „De emoții, am lovit mașina într-un stâlp!”

CANCAN.RO: Cum s-a întâmplat de ai ajuns aici?

Ștefan Floroaica: De când eram eu copil îmi doream să fac treaba asta și n-am prea avut curaj să merg eu la facultatea de actorie sau să spun cuiva că aș vrea să fac treaba asta. Am crescut și mi-am dat seama că pot să fac alte lucruri, pe asta cu actoria am uitat-o. După ce am fost la o emisiune, când m-am întors de acolo, am zis «ce îmi doresc eu să fac, ce vreau eu să fac cu viața mea?».

Și am zis «eu vreau să fac actorie, de ce mi-a fost frică până acum?!». Am fost la niște cursuri de actorie, le-am urmat doi ani de zile, iarăși m-am lăsat pentru că a venit pandemia, m-am apucat de Jiu-Jitsu, urma să concurez la Campionatul Mondial și fix în momentul ăla am fost sunat să dau o probă pentru un serial care va fi pe Antena 1. Am zis «mă sună vechiul meu vis». Am fost la casting, am parcat mașina, am lovit-o imediat. Când am ajuns la casting, de emoții, am lovit mașina într-un stâlp.

CANCAN.RO: Ce rol interpretezi în acest serial?

Ștefan Floroaica: În acest serial mă cheamă Petru Vornicu, sunt un împătimit al mașinilor, ba chiar am și un circuit auto, de curse. Sunt stâlpul familiei Vornicu. E un tip ambițios, un tip orgolios, un tip pătimaș.

Motivul pentru care Ștefan Floroaica se ține departe de colegele de platou: „E posibil să ajungem în niște drame!”

CANCAN.RO: E bad boy?

Ștefan Floroaica: E și bad boy, e și good guy. Face niște alegeri pe care eu, Ștefan, nu le-aș face, dar mă bucur pentru că așa pot să înțeleg niște oameni, niște tipologii de oameni care aleg altfel. Practic, Petru nu e un alt om, sunt tot eu, dar o altă variantă pe care eu nu o aleg să fiu.

CANCAN.RO: Ești singur acum, că după ce se va difuza serialul nu o să mai fie loc de tine?!

Ștefan Floroaica: Da, sunt singur de multă vreme, mai ales de trei luni și jumătate filmez cam 12 ore pe zi, iar încă două ore sunt la transport, să vin și să mă duc acasă. Am 14 ore, mă trezesc la 5 dimineața, ajung pe la 8. Când ajung acasă, mai am două ore și trebuie să mă culc, iar în alea două ore de cele mai multe ori mă duc la sală. Când aș avea timp?

CANCAN.RO: Îți dau un life hack, ți-o iei de aici, că de aia se întâmplă de cele mai multe ori idilele dintre actori pe platourile de filmare!

Ștefan Floroaica: Nu e vorba de așa ceva, suntem profesioniști momentan. Am adăugat acest momentan, că nu ai habar cum te lovește, dar păstrez o relație foarte profesională cu colegii și colegele mele. Nu vreau să încurc pe mai departe ritmul filmărilor, pentru că e posibil să ajungem în niște drame și n-o să mai putem juca la fel. Dacă este ceva să se întâmple și sunt eu convins că e de bine, atunci se va întâmpla.

