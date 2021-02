Sânziana Negru, în doliu. Gestul emoționant făcut în memoria ființei pe care a pierdut-o: “Mai avea multă viață înainte”

Sânziana Negru și familia sa traversează o perioadă extrem de delicată. Una dintre ființele dragi din viața influenceriței s-a stins din viață și, în memoria acesteia, ea a făcut un gest emoționantă. Apropiații și fanii i-au trimit numeroase gânduri senine și au rugat-o să fie puternică. Vedetei îi este foarte greu, mai ales că astăzi este ziua sa de naștere… împlinește 34 de ani.

Este doliu în familia Sânzianei Negru

Fosta iubită a lui Smiley a pierdut una dintre cele mai importante persoane și, fără să precizeze despre cine este vorba, ea a împărtășit tragedia.

“(…). Am vrut să vă răspund aici, pentru că am primit câteva mesaje în legătură cu bunicul. Bunicul e bine, nu s-a întâmplat nimic cu el. Am avut un alt caz… un deces în familie și ăsta a fost motivul pentru care m-am dus în Republica Moldova, dar bunicul este ok, cred, sper”, a mărturisit vedeta într-o filmare publicată pe Instagram Stories.

În urmă cu trei zile, Sânziana Negru a publicat o poză alb-negru cu bunicul său și, după ce o rudă i-a lăsat un comentariu copleșitor despre pierderea suferită, blonda i-a răspuns: “Daniela Dermengi, din păcate, așa e viața… nu avem cum să ocolim momentele acestea. E păcat, că avea multă viață înainte…”.

Azi, Sânziana Negru împlinește 34 de ani

Stabilită în Târgu Mureș, Sânziana Negru împlinește astăzi, 11 februarie, frumoasa vârstă de 34 de ani. Sore și Andreea Esca se numără printre vedetele care i-au lăsat urări impresionante, după cum puteți vedea în imaginile din galeria foto a articolului… mesajele lor și ale celorlalți i-au bucurat sufletul, care este profund rănit de decesul înregistrat în familia sa în urmă cu câteva zile. Ea a fost în Republica Moldova, unde a participat la înmormântarea rudei sale.

Sânziana Negru, despre despărțirea de fostul iubit

“În privința relației, eu am dozat cel mai mult, adică nu a fost o relație publică din toate punctele de vedere. Am avut un astfel de blocaj, care m-a scos din ritmul meu, o perioadă de două luni. Eram foarte focusată pe ce făcea și știam destul de clar, te dezechilibrează, orice dezechilibru emoțional te afectează pe orice plan din viața ta”, a mărturisit blonda sexy în urmă cu câteva luni.