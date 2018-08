Sărbătoare pe 2 august. Rugăciunea care îţi aduce sănătate şi linişte

Sărbătoare pe 2 august. Creştinii prăznuiesc un mare eveniment: aducerea moaştelor Sfântului Arhidiacon Ştefan, sărbătoarea prăznuită an de an de creştini. (Promotiile zilei la monitoare) Sărbătoarea Sfântului Arhidacon Ştefan este în fiecare an pe data de 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, iar joi, pe 2 august, se sărbătoreşte Aducerea moaştelor Sfântului Arhidiacon Ştefan.

Moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan au fost duse spre îngropare de către Gamaliel în satul Cafargamala, lângă Ierusalim. După sute de ani, moaştele sale au fost mutate într-o biserică printr-o procesiune în Sion. Racla cu moaştele Sfântului Ştefan a fost aşezată mai apoi de împăratul Constantin în palatul împărătesc, potrivit Creştin Ortodox.ro. În continuare vă prezentăm una dintre cele mai puternice rugăciuni către Sfântul Ştefan.

Sărbătoare pe 2 august. „Sfinte mare mucenice al lui Hristos Stefane, cel ce ai proslavit pe Dumnezeu intru madularele tale cele mucenicesti, nu ne trece cu vederea pe noi, cei cuprinsi de nevoi si ispite; ci te roaga pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca sa impace lumea, si sa departeze de la noi pe tot vrajmasul cel pornit asupra noastra, prin mania lui Dumnezeu pentru pacatele noastre.

Roaga-te, sfinte al lui Dumnezeu cu aceeasi caldura cu care te-ai rugat pentru ucigasii tai; roaga-te sa departeze de la noi furia celor fara de Dumnezeu si sa ne apere pe noi, poporul Sau cel nou ales, ca prin rugaciunile tale fiind mantuiti, sa laudam bunatatea lui Dumnezeu cea nespusa si pe tine sa te marim in vecii vecilor. Amin!”, potrivit Doxologia.