Șase supermarketuri au fost închise în Capitală! Insecte, mucegai și mâncare expirată!

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a continuat campania de verificare a supermarketurilor din Capitală. În urma controalelor, nu mai puțin de șase magazine au fost închise după ce s-au găsit legume și fructe stricate, mâncare expirată, dar și spații neigienizate, cu frigidere în care au fost găsite insepcte moarte, rugină și resturi alimentare.

Echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov au aplicat amenzi contravenționale în valoare de 144.000 lei. Astăzi au fost verificate 7 magazine aparținând operatorului economic Profi Rom Food SRL, situate în sectoarele 2, 3, 4 și 6.

Comisarii CRPCR București-Ilfov au găsit legume și fructe cu modificări organoleptice și lovituri, produse cu data durabilității minimale de consum depășită, spații de depozitare igienizate necorespunzător. De asemenea, în zona Gastro/Grill se comercializau produse fără elemente de identificare și caracterizare, precum și fără data limită de consum. Totodată, se utilizau agregate frigorifice neigienizate corespunzător, cu chedere neigienizate și depreciate.

Au fost identificate temperaturi neconforme pentru produsele expuse spre vânzare în masa caldă și masa rece, fiind constatate temperaturi mai mici de + 60 grade C, la masa caldă și +10,8 grade C, la cea rece. Vitrinele frigorifice erau neigienizate, cu insecte moarte, zone extinse de rugină, resturi alimentare și de ambalaje, cu vopsea exfoliată și cu scurgeri de lichide. În plus, lângă rafturile cu produse au fost găsite, pe pardoseală, gândaci morți. Bucăți din tavan erau cu infiltrații și mucegai, au fost găsite cuptoare electrice și friteuze neigienizate și se comercializau produse congelate cu acumulări de gheață în ambalaj și arsuri de congelare.

Șase magazine au fost închise

Au fost oprite de la comercializare și retrase din circuitul consumului uman produse cu deficiențe, s-a oprit prestarea de servicii până la remedierea deficiențelor constatate, pentru 6 unități și a fost propusă sancțiunea complementară de închidere temporară a unității, pe o durată de cel mult 6 luni, pentru 3 magazine.

„Pare că gradele de comparație în activitatea magazinelor aparținând unora dintre cele mai mari lanțuri comerciale sunt, în realitate, diametral opuse. Dacă Mega se dovedea a fi de fapt mini, iată că a venit rândul lui Profi să pară nu profesor, ci repetent la purtare. Noi îi lăsăm corijenți! Din păcate, nu-i putem bate cu rigla la palmă, aceeași palmă cu care aceștia încasează, dar nu reinvestesc atât cât ar trebui. Apreciem investițiile făcute de ei, dar curățenia ține de bunul simț comercial al fiecărui operator economic din domeniu”, a spus Horia Constantinescu, președintele ANPC.