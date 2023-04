Satul în care toți cei 6.000 de locuitori stau pe aceeași stradă. Imaginea a devenit virală în întreaga lume

Zilele acestea, imaginea unui sat în care toți cei 6.000 de oameni sunt vecini, locuind pe aceeași stradă, a devenit virală în întreaga lume. Locul este numit Suloszowa și se găsește în Polonia. O dronă a reușit, dintr-o singură poză, să surprindă tot satul.

Satul Suloszowa este localizat în județul Cracovia, Voiedovatul Polonia Mică, în sudul Poloniei. Se află la aproximativ 29 de kilometru de Capitală și este grupat în jurul unei singure străzi, cea mai lungă din întreaga Polonia, de aproximativ 9 kilometri.

Oamenii numesc și orașul „Mica Toscana”, dându-i numele datorită aspectului său neobișnuit. Așezământul este atât de mic din cauza felului în care a fost gândit.

Potrivit CSO Polonia, populația satului era de 5.819 în 2017. Dat fiind numărul atât de mic de cetățeni, dar și felul în care este gândit, nu este de mirare că vecinii au format o adevărată comunitate și se înțeleg foarte bine.

Ce părere au locuitorii din Suloszowa despre satul lor

Pe ambele părți ale străzii principale, sau singura stradă din Suloszowa, oamenii și-au construit case alăturate. Toate au grădini dreptunghiulare sau câmpuri care se întind departe de drumul principal.

Zilele acestea, o imagine a satului a devenit virală pe rețelele de socializare, fapt care i-a determinat pe oamenii orașului să-și împărtășească experiențele de locuit în orașul cu o singură stradă. Unul a spus: „Nu aș schimba acest loc cu nimic altceva. Are propriul farmec și atmosferă. După cum se spune, este ceva în el”.

Alt cetățean a spus: „Tot locul arată la fel: există o casă și apoi o fâșie de câmp, de aici frumusețea fotografiilor. Una are cereale, cealaltă are rapiță, iar al treilea are altceva. Culorile arată frumos de la de mai sus”

