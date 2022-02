Saveta Bogdan, declaraţii neaşteptate despre Constantin Enceanu. Cum i-a răspunsul artistul

Saveta Bogdan a fost invitată recent într-o emisiune TV, acolo unde a făcut declaraţii neaşteptate despre Constantin Enceanu. Colegul de breaslă al interpretei de muzică populară i-a dat imediat replica. Iată ce au declarat cei doi artişti.

Saveta Bogdan a fost prezentă la emisiunea ”Teo Show”. În cadrul unui interviu, Bursucu a întrebat-o pe artistă: ”Ne imaginăm că ați avea din nou 20 de ani și a venit sfârșitul lumii. Pe pământ a rămas un singur cântăreț de muzică populară și cu dumneavoastră, alături de el ar trebui să repopulați planeta. Spuneți-mi numele cântărețului de muzică populară cu care ați reface planeta”.

Artista este o fire sinceră şi niciodată nu a ascuns ceea ce gândeşte. Astfel, Saveta Bogdan a oferit imediat un răspuns fără să stea prea mult pe gânduri: ”Adică să fac copii mai mulți? Eu zic că aș face-o cu Constantin Enceanu. Am face și copii, am înmulți planeta, el e vesel, eu sunt veselă, cred că ar fi cel mai bine”.

Ce spune Constantin Enceanu despre declaraţiile colegei sale

Declaraţia Savetei Bogdan a ajuns şi la urechile cântăreţului. Acesta a dezvăluit pentru wowbiz.ro faptul că a rămas surprins, însă îi mulţumeşte pentru compliment: “Dacă e plăcerea doamnei, acum jumătate e rezolvată, important e să mai vreau și eu. Din partea dânsei e rezolvată problema, mai trebuie rezolvată și din partea mea. E un compliment. Îi mulțumesc. E același respect reciproc și din partea mea vizavi de dânsa”.

Saveta Bogdan, relaţie secretă de peste 20 de ani

Saveta Bogdan nu a dorit să dezvăluie identitatea bărbatului cu care trăiește în concubinaj pentru că, potrivit artistei, nu vrea să îi încurce „socotelile” profesionale. Bărbatul este avocat și, pentru a nu-l afecta în vreun fel la locul de muncă, nu vrea să îi facă publică identitatea.

Cântăreața a mărturisit că partenerul său de viață este tatăl a doi copii și că în ciuda faptului că formează un cuplu de mai bine de două decenii, nu au vrut să treacă la pasul următor, pentru că le este foarte bine așa.

”Am pe cineva să mă încălzească, dar nu în fiecare zi. Mai răruț că este mai drăguț. Astăzi a plecat în Ungaria, că are un proces. Când este în țară ne vedem destul de des, dar nu stăm împreună. De Ziua Îndrăgostiților am cântat seara, am avut program și a fost foarte bine. A venit domnul avocat și mi-a adus flori și o bluză roșie cu paiete. I-am luat și eu lui o bluză, dar faptul că a venit și că am pe cineva mă face să mă simt bine. Pe el nu-l interesează popularitatea. Nu vreau să-i spun numele. Are și el problemele lui la serviciu și nu vrea să i se știe numele. El are doi copii, este divorțat și suntem împreună de 20 de ani. Prima dată am spus 10 ani, că nu am vrut să dau din casă. Nu ne-am căsătorit, avem doar așa, o relație”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

