Scandal cu săbii între două clanuri interlope din Reghin! O persoană a fost rănită

Un alt scandal de proporții a avut loc în Reghin, Mureș! Două clanuri de interlopi, cunoscute în zonă, s-au încăierat, iar în urma scandalului o persoană a fost rănită.

Un scandal cu săbii a avut loc într-un restaurant din centrul orașului Reghin între două clanuri interlope. Potrivit informațiilor, este vorba despre două clanuri rivale. În urma încăierării dintre aceștia, o persoană a fost rănită. Incidentul a avut loc în cursul serii. Potrivit observatornews.ro, martorul a transmis: ”Bătaie între rromi. În Reghin, judeţul Mureș. La un restarant. L-au tăiat pe unul dintre ei cu săbiile. Aseară, în jurul orei 23. Din câte am auzit ceva reglare de conturi”.

Unul dintre bărbații implicați în scandalul dintre cele două clanuri interlope din Reghin a ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit. Reprezentanții IPJ au transmis un comunicat prin care au explicat că în data de 11 august, seara, la un restaurant a avut loc o răfuială între două grupuri de persoane. La fața locului s-au prezentat polițiști, jandarmi, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale pentru aplanarea conflictului. De asemenea, oamenii legii au deschis dosar penal.

„La data de 11 august a.c., în cursul serii, polițiștii din Reghin au fost sesizați cu privire la faptul că, la un restaurant, din localitate, are loc un scandal între mai multe persoane.La fața locului, s-au deplasat polițiști, jandarmi, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pentru aplanarea conflictului și restabilirea ordinii și liniștii publice.Un bărbat a fost transportat la unitatea spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate sub urmărirea penală proprie a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice”, au informat reprezentanţii IPJ, potrivit sursei citate.

