A fost scandal înainte de galele Next Fighter, de la RXF! Black Matias, concurent în urmă cu un an la ”Chefi la cuțite”, și Sya Khan s-au ”încins”. Ultimul l-a jignit pe Matias, aducându-i o bicicletă cadou și spunându-i: ”tu cu asta te ocupi, le vinzi și nici nu știi prețul!” Replica a venit imediat și în ”circuit” a intrat și Liviu Vârciu. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Alexandro Matias, cunoscut drept Black Matias, a fost jignit de către Sya Khan și provocat la lupta! În ciuda faptului că fostul concurent de la ”Chefi la cuțite”, show difuzat pe Antena 1, nu avea niciun gând să intre în ring, să încrucișeze mănușile cu ”provocatorul”. În schimb, nu a stat pe gânduri și i-a dat replica.

(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A DESCOPERIT SECRETUL DENISEI DESPA! NU E DELOC SINGURICĂ! DANSATOAREA MANELIȘTILOR L-A ”COMBINAT” PE CELEBRUL LUPTĂTOR!)

Sya Hhan l-a provocat la luptă pe Matias, de la ”Chefi la cuțite”

Sya, plin de aroganță, i s-a adresat, fără ocolișuri, lui Matias, după ce a adus bicicleta chiar la gala RXF: “tu cu asta te ocupi, vinzi biciclete și nici nu știi prețul bicicletei pe care eu ți-am adus-o!” A venit și răspunsul acestuia. “Da, mă, și ce? Asta fac, câștig, Antena mă plătește, nu stau ca tine și o frec și n-a auzit lumea de mine… O să-i dau bicicleta fiicei lui Vârciu, că sigur se va bucura, dacă tot mi-ai adus-o”, i-a transmis Alexandro Matias.

(NU RATA: SUMA FABULOASĂ PE CARE A CERUT-O PENTRU O BĂTAIE DE 9 MINUTE! FRATELE CELEBRULUI CULIȚĂ STERP I-A ”SPART” PE PRODUCĂTORII DE LA GALA RXF)

De profesie muzician, el devenea cunoscut odată cu participarea la ”Chefi la cuțite”, unde a venit pentru a demonstra că se pricepe la fel de bine și la gătit. Și chiar reușea să-i impresioneze pe cei trei chefi cu preparatul său.

Altfel, în galele Next Fighter de la RXF, Alex Cruciat și-a încrucișat mănușile cu Mario Fedor, pentru un loc la finalele din luna februarie a anului viitor. Cruciat, a cărui impresionantă poveste de viață v-am expus-o (Vezi AICI detaliile), a pierdut în fața lui Fedor.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.