Scandal de proporții după egalul României cu Belarus. Edi Iordănescu și Stoichiță, dezlănțuiți la adresa lui Gică Popescu

După încheierea mediului dintre România și Belarus (0-0), Edi Iordănescu, antrenorul tricolorilor și Gică Popescu și-au aruncat vorbe și acuze grele. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, nu s-a lăsat mai prejos și a sărit în apărarea antrenorului echipei naționale.

Este scandal de proporții după egalul României cu Belarus. Deși Edi Iordănescu, selecționerul României, se consideră mulțumit de jocul tricolorilor și nu are nimic de reproșat elevilor săi. Întrebat ce părere are despre evoluția tricolorilor în meciul cu Elveția, Edi Iordănescu privește lucrurile cu optimism. Faptul că echipa națională nu a luat niciun gol este un lucru bun.

”Sunt extrem de supărat, ne-am dorit extrem de mult să câștigăm. Dar sunt optimist, am încredere că acest grup are capacitate de a fi la Campionatul European. Ne-am dorit foarte mult victoria, s-a văzut asta în exprimare, dar n-am reușit să aducem acasă punctele. V-am spus că nu va fi ușor! Nu sunt meciuri ușoare, nu sunt meciuri de dinainte câștigate.

Important e să ne ridicăm, cum am mai făcut-o până acum. E important că nu am luat gol, sunt aspecte pozitive de care pot să mă leg. Într-adevăr, nu am marcat. Dar o calificare e făcută din mai mulți pași. Urmează alți pași pe care trebuie să-i facem. Dacă marcam un gol la situațiile avute, ar fi fost altfel jocul, am fi provocat adversarul să iasă la joc. Din păcate, nu am reușit. Peste trei zile, trebuie să batem Andorra. Nu-mi permit să vorbesc despre ce va fi peste o lună, important e să batem Andorra”, a spus selecționerul.

Scandal de proporții după egalul României cu Belarus

De data aceasta, lucrurile au degenerat. După ce echipa România și-a diminuat șansele de calificare la EURO 2024, Edi Iordănescu s-a ”lovit” din nou opinia sinceră a lui Gică Popescu. Conflictul dintre Gică Popescu și Edi Iordănescu mocnea încă de la egalul tricolorilor cu Elveția.

”Senzația pe care am avut-o eu este că toate aceste situații le creăm cumva ’după ureche’, cu acele mișcări stereotipe ale jucătorilor din benzi care încearcă să intre în interior. Toți vor să joace cu mingea la picior, nu atacă spațiul. Un joc modest, chiar dacă am atacat și am avut o posesie de 64 la sută. În afară de ocazia lui Stanciu nu îmi aduc aminte să fi avut o ocazie clară.

Senzația pe care o am este că toate aceste situații vin în urma calităților individuale ale jucătorilor, nu avem o idee de joc, lăsăm la îndemâna jucătorilor din ofensivă, nu văd ceva colectiv, totul este ’după ureche’. Avem foarte mulți jucători în compartimentul ofensiv, dar totul este individual, fără să avem o idee comună, cum trebuie să atacăm. Nu este pentru prima dată când am această senzație”, a spus Gică Popescu pentru Antena 1.

Diplomat, Edi Iordănescu a declarat că nu comentează criticile venite din partea lui Gică Popescu. Selecționerul tricolorilor își asumă toată responsabilitatea și este sigur că tricolorii vor obține calificarea.

„Nu comentez criticile, dar întreb ceva. De când încercăm să construim și să ajungem la un turneu final, dânsul a spus un lucru pozitiv? Unul singur?! Și reprezintă un club care are jucători aici. N-am auzit un lucru pozitiv, nu știu dacă are probleme cu mine sau cu familia, dar e clar că sunt lucruri personale. Îmi asum total responsabilitatea, nu mă las doborât de critici, sunt sigur că vom obține calificarea. Eu sunt sigur că vor fi voci negative și după calificare. Din interviuri, senzația e că abia se așteaptă un pas greșit pentru a se comenta”, a mai spus Iordănescu.

Gică Popescu a reacționat dur și nu s-a lăsat mai prejos. Antrenorul echipei Faru susține că cei doi au o percepție diferită față de echipa națională, dar și că Edi Iordănescu nu știe ce înseamnă echipa națională.

„Din păcate, între noi doi este o mare diferență. Eu știu ce înseamnă echipa națională, iar el nu știe. Eu am plâns pentru ea, m-am bucurat pentru ea, lucruri pe care Edi nu le-a făcut până acum. Percepția noastră față de echipa națională este total diferită.

Vreau să-i spun lui Edi Iordănescu că nu am absolut nimic cu familia lui, am un respect imens față de nea Puiu Iordănescu, alături de care am avut cele mai bune performanțe la nivelul echipei naționale, dar nu pot să vin aici și să aplaud evoluțiile echipei naționale atunci când ele sunt foarte slabe. Ce vrea? Facem egal cu Belarus și vrea să-l aplaudăm, când avem o singură situație clară, prin Stanciu, în minutul 10? Ne dorim să ne calificăm, ne dorim să redevenim echipa națională de care să se sperie toată Europa, așa cum era în perioada noastră, dar când trebuie să spunem lucrurile astea, să nu se deranjeze domnul Edi Iordănescu, ci să facă lucrurile de așa natură încât să mergem la Campionatul European. Întotdeauna am susținut echipa națională, dar trebuie să spunem cum vedem lucrurile. Poate le văd diferit, pentru că am altă percepție, alte pretenții”, a acuzat Gică Popescu.

Mihai Stoichiță, oficialul FRF, a reacționat rapid după meciul cu Belarus

Mihai Stoichiță a reacționat rapid după declarația lui Gică Popescu. Oficialul susține că nu este de acord cu o exprimare agresivă împotriva unei echipe românești, mai ales a naționalei. Directorul FRF îi respectă comentariile lui Gică Popescu, însă asta nu înseamnă că fostului sportiv sunt și cele mai obiective comentarii.

„Nu poți acum să distrugi o echipă pentru un rezultat de egalitate care te ține în joc. E crimă dacă chiar vrei să distrugi naționala. Comentariile ostentative și cele care critică fără fond sunt crimă. Sunt opiniile unui fost mare fotbalist, dar nu știu dacă este o părere generală ce spune Gică Popescu. Gică Popescu își exprimă opiniile, le respectăm pentru că este democrație, dar asta nu înseamnă că sunt cele mai obiective comentarii.

Nu pot să fiu de acord cu o manieră agresivă pentru că eu niciodată în viața mea nu am folosit o manieră agresivă împotriva echipei românești. Mai ales naționala. Eu și adversarele le-am lăudat. Și pe Dinamo și pe Rapid. Am jucat fotbal și știu ce este în sufletul unui jucător în care ți se spune că nu a fost un meci reușit. Știm că nu a fost un meci reușit, însă nu este un capăt de țară. Este foarte clară părerea mea. Duminică ai meci cu același grup de jucători. Ce faci? Îi distrugi ca să nu mai ai chiar nicio șansă?”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.