Scandal de proporții la morga din Vaslui! Ce a descoperit un bărbat care a mers să ridice trupul neînsuflețit al tatălui său

Un bărbat din Vaslui a avut parte de șocul vieții sale în momentul în care a mers să își ia o rudă de la morga din oraș. Condițiile în care sunt depozitate trupurile neînsuflețite l-au făcut pe acesta să tragă un semnal de alarmă imediat.

Vasluianul a fost distrus în momentul în care tatăl său a încetat din viață, însă a fost nevoit să meargă să îi ridice trupul neînsuflețit de la morga Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Când a ajuns acolo, a descoperit o imagine ruptă din filmele de groază, motiv pentru care a simțit că trebuie să facă ceva neapărat.

Ce a descoperit bărbatul în morga din Vaslui

Bărbatul susține că a văzut cum trupurile persoanelor care au murit sunt lăsate pe mese, ușile încăperilor fiind în permanență deschise, permițând accesul oricui. Ba mai mut decât atât, vasluianul a văzut cum muștele își fac loc printre cei decedați, iar în momentul în care a mers să discute cu cei responsabili, nu a primit niciun răspuns.

„Am mers cu doamna la morgă, iar când am ajuns acolo, persoana decedată pe care eu o văzusem pe masă era acum urcată într-o mașină. Am aflat că mașina respectivă aparține unui angajat de la morgă, care are și firmă de pompe funebre. Cu alte cuvinte, dacă apelezi la serviciile cui trebuie, dacă dai banul persoanei potrivite, poți să-ți ridici mortul când vrei, fără niciun fel de supraveghere, chiar și în lipsa angajaților de la morgă”, a explicat bărbatul, notează vremeanoua.ro.

O altă problemă pe care bărbatul a ridicat-o este legată de ușurința cu care rudele persoanei decedate pot ajunge la morgă dacă apelează la persoana care deține serviciul funerar. Acesta se declară complet dezamăgit și este hotărât să facă o plângere pentru a se putea face o anchetă. În cele din urmă, vasluianul și-a putut lua tatăl acasă, ocupându-se de înmormântarea sa.