Scandal de zile mari la o secție de votare! Candidatul PNL la Primăria Slatina, acuzat că ar fi bătut un adversar politic: „M-a lovit cu o forță de neimaginat”

Astăzi sunt alegerile locale și cele europarlamentare, iar românii din întreaga țară sunt invitați să-și exercite votul. Pe parcursul acestei zile au avut loc numeroase incidente la secțiile de votare, din mai multe județe ale României. Ei bine, la Slatina, lucrurile au luat o turnură neașteptată, pentru că a izbucnit o ceartă de zile mari între un candidat la Primărie și un consilier local de la un partid advers. Conflictul s-a încheiat la spital, iar oamenii legii au intervenit de îndată!

Consilierul local din partea PSD, Emil Popa, a ajuns la spital după un conflict cu un rival de-al său. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce ar fi fost atacat de un candidat PNL la Primăria Slatina. Mario de Mezzo a fost acuzat că și-ar fi pierdut cumpătul, iar într-o clipă de furie ar fi reacționat agresiv la adresa lui Emil Popa, scrie presa locală.

Cel din urmă s-a prezentat la spital pentru îngrijiri, iar medicii au sunat la 112. Bărbatul a mers la unitatea medicală și a spus că a fost agresat fizic. Astfel, polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, pentru verificări.

Emil Popa a explicat cum s-a întâmplat întregul incident și l-a acuzat pe Mario de Mezzo că l-ar fi lovit peste brațul drept, cu „o forță de neimaginat”.

„În momentul în care urla efectiv la preşedintele secţiei de votare că se fură, că preşedintele fură, ceva de neimaginat, moment în care am sesizat că are o cameră de filmat în piept şi am vrut să îi pun mâna pe acea cameră, moment în care m-a lovit peste braţul drept cu o forţă de neimaginat”, a transmis consilierul local Emil Popa (PSD), potrivit Observator.