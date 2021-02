Scandal în emisiunea lui Măruță. O fostă vedetă ProTV îl atacă pe Dragoș Bucur: „Ai putea să îi îmbolnăvești pe alții”

Invitată miercuri în emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentată de actorii Monica Bârlădeanu și Andrei Aradits, Tily Nicolae, cunoscută de toată lumea grație rolului ei din serialul La Bloc, de la ProTV, a comentat declarațiile controversate ale lui Dragoș Bucur cu privire la vaccinare și purtatul măștii de protecție.

Concret, actorul a publicat pe Facebook, în urmă cu o zi, un mesaj care a stârnit multe controverse. „În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port mască”, a scris Dragoș Bucur marți.

Tily Niculae a comentat însă și reacția actorului Dragoș Bucur. „Cu vaccinul pot sa înțeleg, îți asumi până la urmă, e corpul tău, dar nu trebuie sa îți asumi și ca ai putea sa ii imbolnavesti pe alții” a zis actrița.

Postarea a devenit virală

Declarația lui Dragoș Bucur a pornit o dezbatere aprinsă în mediul online, postarea adunând peste 5.800 de reacții, peste 2.000 de comentarii și 510 distribuiri în 17 ore de la publicare, iar numerele au fost în creștere. Dragoș Bucur a fost infectat cu noul coronavirus chiar în luna septembrie a anului trecut.

Cum a reacționat la critici

Totodată ea vorbit și despre despre comentariile comentariile negative pe care le-a primit pe rețelele de socializare, cu privire la redeschiderea școlilor și plecarea ei, în vacanță, în Egipt.

„Din spatele tastaturii toți suntem zmei. Am fost plecata în Egipt și am militat foarte mult pentru nedeschiderea scolilor. Dacă le deschidem fără sa avem o direcție, apoi le inchidem la loc. Am înțeles greul prin care am trecut cu toții. Viața trebuie sa continue. Nu mi s-a întâmplat sa am parte de hate, pe de alta parte, eu nu pot sa tac.

Am cerut ajutorul unor specialisti, degeaba avem de toate, dar suntem praf aici și aici (n.red. la minte și în suflet). Eu nu trăiesc din like-uri și comentarii. Copilul nostru nu este la o școala de stat. Acolo sunt niște reguli foarte stricte. Am militat și pentru ziua de 1 iunie libera”, a spus Tily Niculae în ediția de azi a emisiunii ”La Măruță”.

