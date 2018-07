Scandal în lumea muzicii populare! O tânără artistă susține că proaspătul soț al Nicoletei Voica i-a făcut avansuri

Un nou scandal zgurduie lumea muzicii populare! Proapătul soț al Nicoletei Voica este acuzat de o tânără artistă că i-ar fi făcut avansuri. (Super oferte la accesorii gaming )

În urmă cu aproape o lună, Nicoleta Voica s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Alin Bagiu, un profesor de fizică din Timișoara mai tânăr decât ea. Însă dragostea n-a ținut cont de vârstă! Acum însă, Alina Stancu, o tânără artistă de muzică populară susține că soțul Nicoletei Voica o hărțuiește în mod constant. Tânăra a publicat un mesaj acid la adresa lui Alin Bagiu, dar și mesajele conversației lor.

”Dragi colegi de cântec și prieteni , vă aduc din nou în față acest personaj care se pare că mi-a subestimat inteligența în dimineața acestei zile ! Acest obsedat pe nume Alin Cristian (Nucu) Bagiu mă agasează cu fel de fel de mesaje, făcându-mi avansuri încă din perioada când era cu fosta lui soție ! Bunul nostru simț are o limită. Împreună cu soțul meu Dani am decis să nu dăm curs discuțiilor însă se pare că răbdarea noastră a atins apogeul! Acest obsedat proaspăt însurat care pozează în bărbatul fericit și împlinit se pare că are slăbiciuni pentru alte femei, altele decât femeia lui, lucru dezonorant și rușinos pentru cea care îi stă alături! Din păcate ți-ai greșit omul cu care să faci astfel de lucruri. Căsnicia mea se bazează pe încredere și din păcate pentru tine noi suntem un cuplu solid care nu are verigi slabe și nu lasă loc de interpretări de niciun fel! Sa îți fie rușine! Ești un om bolnav… sper ca măcar faptul că postez aceste mesaje să te rușineze pentru că nouă ne este rușine de rușinea ta! Menționez faptul că discuția pe care o vedeți a avut loc între soțul meu și acest individ el crezând de fapt că sunt eu! M-a subestimat nerușinatul! Bolnavule!”, a scris Alina Stancu pe contul ei de Facebook.

Nicoleta Voica și Alin Bagiu s-au logodit la sfârșitul anului trecut

După trei mariaje eșuate, Nicoleta Voica a dat o nouă șansă iubirii! Artista de muzică populară a fost cerută de soție de către Alin Bagiu Crăciunul trecut. Cei doi se cunosc de aproape 30 de ani.

“După Crăciun ne-am și logodit. Când o să facem nunta o să știe toată lumea. Nu mi-ar fi plăcut ca cineva să scrie ceva ce nu e adevărat. Am fost sinceră cu voi mereu. Sper să țină iubirea asta până la sfârșitul zilelor mele”, a spus Nicoleta Voica la “Acces Direct”.

"Lucrez în marketing. Am lucrat și câțiva ani în televiziune. Eu îmi asum relația, nu îmi e rușine de nimic, nu sunt un sfânt, sunt un om normal, am avut și eu greșelile mele", a declarat Alin Boagiu în urmă cu câteva luni.