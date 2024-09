Scandal în muzică! 13 artiști populari riscă închisoarea: „N-am știut că nu am dreptul”

Scandal de proporții în lumea muzicii! 13 artiști populari din România riscă să fie condamnați la închisoare! Ce au făcut în perioada pandemiei de COVID-19? Chiar ei s-au dat de gol pe rețelele de socializare! Acuzațiile din dosar sunt foarte grave! Au încasat bani frumoși când oamenii au rămas fără locuri de muncă. Ce sume sunt în joc?

Toată lumea știe că perioada pandemiei a fost una complicată pentru artiștii din România. S-au luat măsuri radicale din cauza virusului COVID-19, iar printre altele erau interzise nunțile, botezurile și alte evenimente care le aduceau bani cântăreților.

Cu toate acestea, artiștii au fost sprijiniți pentru că nu au putut să își presteze arta din cauza restricțiilor. Aceștia aveau posibilitatea să primească lunar îndemnizații care prevedeau compensarea de 75% din salariu mediu brut din România.

Bineînțeles că și ei erau nevoiți să respecte o condiție și anume să demonstreze că singura sursă de venit era din muzică, iar ei nu mai puteau să se întrețină.

Iată că au existat și situații în care artiștii nu au îndeplinit această condiție și tot au beneficiat de bani. Din dosar fac parte 13 artiști din Gorj, care au depus declarații prin care au subliniat că făceau bani doar din evenimente, potrivit fanatik.ro

Problema principală a fost că nu era adevărat. Unii dintre ei erau cadre didactice, dețineau diferite firme sau erau angajați la ansambluri artistice.

Ba chiar mai mult, unii artiști s-au dat singuri de gol, asta pentru că au postat imagini în mediul online de la evenimente care aveau loc în perioada în care beneficiau de indemnizații, potrivit gorjonline.

„Nu am ştiut că în condiţiile în care eram angajată şi primeam salariu de la angajator, nu aveam dreptul de a solicita şi de a beneficia de indemnizaţia de sprijin. Arăt faptul că nu mi-am declarat veniturile obţinute de la de AJPIS Gorj şi nu am plătit impozitul aferent acestor venituri, însă precizez că am restituit integral sumele de bani obţinute de la AJPIS Gorj”, le-a spus anchetatorilor unul dintre artiști.