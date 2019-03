Scandal în showbiz. Anamaria Prodan dă de pământ cu un bărbat celebru de la noi: „A ajuns să facă de râs televiziunea care-l găzduiește!”

România a pierdut partida cu Suedia, scor 1-2, prima din campania de calificare la Euro 2020. După meci, Cornel Dinu, fostul selecționer al echipei naționale, l-a atacat dur pe Cosmin Contra, acuzându-l că nu știe să facă schimbări și nici antrenamente.

”Am văzut la echipa naţională, la antrenamentele transmise, ceva ce seamănă cu Cirque du Soleil. Nu se poate comicăria asta, nu se pot face ruşinile astea de exerciţii. Să treci mingea peste sârmă ghimpată şi să zici că e exerciţiu care te ajută, să vii cu o minge de pe plajă, este o ruşine”, a spus, în primă fază, Cornel Dinu.

”Au venit băieţi care n-au jucat niciodată şi inventează tot felul de lucruri. Îi pune pe o minge din cauciuc care se mişcă, să lovească mingea. Păi, ce, mă, sunteţi nebuni?! E 4 martie, să fie cutremur?! E exerciţiu pentru unghii. A trecut, mă, cutremurul din 4 martie. Nu mai tremură pământul”, a mai spus Cornel Dinu.

“A silit cea mai talentată generație a fotbalului românesc să respire aerul umilinței!”

Atât a așteptat Anamaria Prodan, care are o relație specială cu Cosmin Contra și reprezintă și câțiva jucători din lotul echipei naționale. Impresarul a dat, pur și simplu, de pământ cu Cornel Dinu. Este scandal mare în showbiz.

”Omul căruia îi ‘datorăm’ tragedia de la Kosice și aproape falimentul celei mai mari generații din fotbalul românesc s-a trezit vorbind. El, ‘selecționerul’ care a silit cea mai talentată generație a fotbalului românesc să nu indrăznească nimic, să nu încerce nimic și să nu caute nici o oportunitate, ba chiar să respire aerul umilinței. Cu el pe banca tehnică, la cârmă unei echipe fenomenale, păream efectiv țara care nu nu își vrea binele. El ne-a pregătit cea mai frumoasă echipă națională de o înmormântare tristă, la care nu ar fi venit și nu ar fi plâns aproape nimeni. Cred că putem fi de acord că scenariul alarmist evocat de Cornel Dinu la adresa lui Cosmin Contra și a metodelor sale de pregătire a fost exagerat și utilizat într-un mod manipulator. Partea cea mai proastă este că tristul domn Dinu a ajuns să facă de râs televiziunea care-l găzduiește. Dar, până la urmă asta se întâmplă când promovezi astfel de indivizi care sunt depășiți de ani și situații…sau mai simplu de fotbal. Frustrarea pare să-i dea lui Cornel Dinu viteză de reacție, dar afirmațiile sale hazardate sunt definite, de fapt, de ignoranță”, a spus Anamaria Prodan conform wowbiz.ro.

Îl apără pe Cosmin Contra

”Tragedia e că în timp ce știm că antrenamentele lui Contra sunt antrenamente moderne, girate de antrenori ca Simeone sau Ancelotti, aceleași antrenamente sunt contestate de antrenorul care-i făcea pe Hagi, Raducioiu, Lupescu, Popescu, Săbău, Lăcătuș sau Ilie Dumitrescu să pâră niște simpli băieți. E greu să-i explici tristului domn, că acest gen de antrenamente se fac la mai toate echipele mari de azi. Indiferent că vorbim de echipă națională sau echipă de club. Antrenamentele lui Contra sunt specifice și presupun mobilitate, pasiune, devotament și angajament. El încerca să atingă prin exerciții toate grupele musculare, propune coordonare, echilibru și implicare totală. E păcat că lui Dinu trebuie să-i traducem practic ce se întâmplă astăzi pe terenul de joc sau de antrenament. Fotbalul de azi se face cu un altfel de ceas. Azi fotbalul se dispută cu șort lung, nu cu genul de care strânge ceea ce-ți lipsește în pantaloni. Azi băieții se antrenează cu gps, nu cu ceas Casio la mână. Despre Zidane și David Bettoni nu ne spune nimic domnul Dinu? Și ei procedează la fel … Slavă Domnului, au câștigat trei UEFA Champions League! Probabil le-au găsit pe drumul spre Circ du Soleil…nu?”, a continuat cea care se autointitulează impresarul numărul 1 din România.

“Să aștepți prima înfrângere a selecționerului ca să…”

Anamaria Prodan i-a recunoscut meritele ca jucător, însă a considerat că în privința antrenoratului, lucrurile stau total diferit! ”Este jenant să îți dai cu părerea atunci când nu înțelegi nimic din fotbalul modern. Că a fost jucător mare, nimic de zis. Am spus-o de atâtea ori și o repet: nu am nimic cu fostul fotbalist Cornel Dinu. Știe toată lumea că a fost un zeu. Dar să aștepți prima înfrângere a selecționerului, ca să poți arunci cu otravă la întâmplare… asta face din zeu, un om mic. Foarte mic! Cosmin Contra a demonstrat că a făcut din rahat bici. El este modelul bun de urmat pentru fotbalul românesc. Antrenorul Contra și conducerea actuală a FRF au pus stop unui șir de idei murdare, unor interese ascunse care au dominat fotbalul ani de zile,c are l-au adus undeva unde nimeni nu mai știa de existența lui. Oamenii ăștia, încet, dar sigur, pun bazele unui viitor frumos, evitând să consolideze trecutul. Dinu și alți clevetitori care reprezintă partea rea a fotbalului ascuns, nu suportă faptul că acum, fotbalul este dominat de lumină și transparență. Și e cu atât mai trist să constați că foști selecționeri, ca Ienei și Iordănescu, nu vorbesc negativ despre echipa națională, dar distrugătorul ei o face la oră de maximă audiență, în fața unui public condamnat să admire țesătura minciunii”, a declarat Anamaria Prodan.

“Să-l trezească cineva pe saltimbancul în ciorapi de mătase!”

Apoi, Anamaria Prodan l-a desființat pe Cornel Dinu! ”Să-l trezească pe saltimbancul în ciorapi de mătase cineva, pentru că acum ciorapii parcă au deja firele trase de timp și mizeria în care se zbate. Iar altcineva să facă un gest de bun samaritean și să îi traducă antrenamentele lui Contra. Sau, mai bine, când mai dorește să exprime opinii credibile și să își promoveze fixațiile răsfățate, poate e mai confortabil pentru tristul domn Dinu, pentru a evita rușinea publică, să-l sune înainte pe antrenorul echipei naționale, pentru că acest tânăr, pasionat, are și răbdare să-i explice mersul fotbalului modern. Până la urmă, dacă vrei să înveți la vârsta asta, mi se pare un lucru bun”, a încheiat agenta!