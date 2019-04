Scandal în showbiz! Leonard Miron, pus la zid din cauza orientării sexuale: ”Mi-au spus că mă bate Dumnezeu”

Leonard Miron trăieşte o poveste de dragoste cu Miguel, bărbatul care îi este de foarte mulți ani. Fostul prezentator TV a vorbit deschis, în repetate rânduri, despre relaţia lui, dezvăluind cum este ea dincolo de uşile închise și mărturisind că a fost atacat din multe părți din cauza orientării sale sexuale.

O astfel de relația atrage după ea și criticile celor care rămân intoleranți și nu acceptă, nici în ruptul capului, o orientare sexuală ”împotriva firii”. Iar Leonard Miron a vorbit și despre toate aceste critici și acuzații, fără rețineri.

„Eu nu am ascuns niciodată. Sunt oameni care te pun la zid şi aruncă cu pietre în tine. După ce am vorbit despre diagnostic au fost oameni care mi-au dat mesaje şi mi-au spus că mă bate Dumnezeu. Vorbele grele dor pentru că tu încerci să faci ceva să nu deranjezi pe nimeni. Când vin lucrurile astea care te rănesc gratuit te dor, dar cred că am devenit imun”, a spus Leonard Miron.

Citește și: LEONARD MIRON DESPRE DISCUȚIILE PRIVIND ”FAMILIA TRADIȚIONALĂ”: ”S-O LĂSĂM MAI UȘOR CU REFERENDUMUL”!

”N-am vrut să-mi mint familia!”

Leonard Miron a mărturisit că a încercat să aibă relații și cu femei, însă și-a dat seama că trebuie să renunțe la ele pentru… bărbați.

„La un moment dat mi-au plăcut și fetele. Da, am încercat și să am relații cu femeile. Nu pot să spun când mi-am dat seama că trebuie să renunț la ele. Am avut două relații cu bărbați înainte de Miguel, de opt ani și de patru ani. La un moment dat mi-am spus că n-are rost să mă mint pe mine, dar nici n-am vrut să-mi mint familia. Asta a fost ideea! Întâlnirea cu el mi-a bulversat viața. Nimeni nu mă poate convinge să renunț la Miguel. Nu l-am înșelat niciodată”, a spus Leonard Miron în emisiunea „Wowbiz” de la Kanal D.

Citește și: PRIMUL CUPLU GAY ASUMAT DIN SHOWBIZ-UL ROMÂNESC. ÎNDRĂGITUL PREZENTATOR TV A RECUNOSCUT TOTUL