Primul cuplu gay asumat din showbiz-ul românesc. Îndrăgitul prezentator TV a recunoscut totul

În cadrul unei emisiuni de la Kanal D, prezentatorul a povestit – pentru prima dată – despre orientarea sa sexuală. „Şi dacă sunt gay, care e problema?”, a fost replica lui. În vârstă de 43 de ani, prezentatorul TV este stabilit, în momentul de față, în Marea Britanie, alături de prietenul său spaniol, Miquel.

Invitat la „Refresh by Oana Turcu”, Leonard Miron și-a amintit un episod inedit. „Eram în vacanţă şi miguel pune întrebarea aia pe care o urăsc de la oricine, mai ales de la el: Ce cadou vrei de ziua ta? Miguel m-a intrebat ce vreau de ziua mea şi eu, cam la băşcălie, i-am zis aşa: Vreau să mă ceri în căsătorie!”, a povestit Leonard Miron despre momentul în care s-a autoinvitat în faţa ofiţerului stării civile.

„Şi el a zis: Nu, că te-am cerut de două ori şi m-ai refuzat. Şi atunci am zis: Ei, bine, atunci poate îţi fac surpriză şi, de faţă cu toată lumea, te cer eu. Şi atunci eu când am început (speech-ul la petrecerea de 50 de ani) şi l-am menţionat şi pe el, l-am menţionat doar pentru că voiam să îi spun că îi datorez foarte mult din toate punctele de vedere şi îi datorez foarte mult şi apropo de cum a ieşit petrecerea aceea. Dar el a crezut că eu îl cer. Şi nu asta era problema. Problema era că, la câta lume era acolo, cum să fi spus nu?”, a continuată Leonard Miron.

”Da, am încercat și să am relații cu femeile”

Leonard Miron a mărturisit că a încercat să aibă relații și cu femei, însă și-a dat seama că trebuie să renunțe la ele pentru… bărbați.

„La un moment dat mi-au plăcut și fetele. Da, am încercat și să am relații cu femeile. Nu pot să spun când mi-am dat seama că trebuie să renunț la ele. Am avut două relații cu bărbați înainte de Miguel, de opt ani și de patru ani. La un moment dat mi-am spus că n-are rost să mă mint pe mine, dar nici n-am vrut să-mi mint familia. Asta a fost ideea! Întâlnirea cu el mi-a bulversat viața. Nimeni nu mă poate convinge să renunț la Miguel. Nu l-am înșelat niciodată”, a spus Leonard Miron în emisiunea „Wowbiz” de la Kanal D.