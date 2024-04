Scandal între Dinu Maxer și Smiley! Cuvinte dure aruncate de fostul partener al Deei Maxer

Scandal în lumea muzicii! Dinu Maxer aduce critici serioase la adresa colegilor săi din industrie, Smiley și Damian Drăghici.

În lumea artiștilor a izbucnit un scandal după ce fostul soț al Deei Maxer i-a acuzat pe Smiley și Damian Drăghici că piesa lor nouă este inspirată din repertoriul său. Lansarea celor doi a avut loc la doar un an de la momentul în care Dinu a adus în România acea piesă. Dinu Maxer a dorit să clarifice întreaga situație și a făcut declarații, conform WOWbiz.ro.

Recent, Smiley și Damian Drăghici au debutat cu o nouă piesă colaborativă intitulată „S-a furat mireasa”. Puțin timp după lansarea premierei, Dinu Maxer a remarcat că cei doi artiști au preluat o piesă mai veche de-a sa, deși linia melodică și versurile sunt complet diferite. Fostul soț al Deei Maxer a hotărât să aducă clarificări cu privire la întreaga situație.

„Ieri când am văzut pe Facebook, am ținut să menționez că prima piesă în România „S-a furat mireasa” este compusă de mine, fiindcă încă o dată remixul lui DJ Optik nu este o piesă, este un remix. Eu am reînviat trendul acesta cu „S-a furat mireasa” acum cinci ani, l-am relansat anul trecut și am văzut că au apărut tot mai multe piese, ceea ce m-a făcut să declar că mă bucur că sunt sursă de inspirație pentru colegi. Oricum nu este prima dată când se întâmplă”, a spus Dinu Maxer, pentru WOWbiz.