Scandal la Exatlon 2. Diana Belbiță a răbufnit: “Mi se pare cu adevărat penibil!” Ce a deranjat-o pe cea cunoscută drept “Prințesa Războinică”

Diana Belbiță a participat la prima ediție a Exatlon România, în echipa “Faimoșilor”, și a rămas cunoscută drept “Prințesa Războinică”. Sportiva urmărește cu atenție cel de-al doilea concurs și s-a supărat teribil când una dintre participante i-a împrumutat porecla.

Ana Otvos face parte din echipa “Războinicilor” de la Exatlon 2 și a fost comparată în multe rânduri cu Diana Belbiță.

“Am inteles ca VULTURII se transforma in LUPI, iar Jaguarul in Tarzan, dar sa copiezi 1 la 1 un nickname, mi se pare cu adevarat PENIBIL! Pe mine, PRINTESA RAZBOINICA m-a facut sportul pe care il practic cu ani in urma. (…) Sunt singura Printesa Razboinica! Tot ce e la plural, e o problema”, a spus Diana Belbiță.

Ana Otvos are 31 de ani și timp de un deceniu făcut parte din lotul olimpic al României la lupte libere. A renunțat la acest sport în urmă cu cinci ani. În prezent, este instructor de fitness, aerobic și Kangoo Jumps și are la activ un master la ANEFS. De partea cealaltă, Diana Belbiță este luptătoare de MMA.