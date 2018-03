Scandal la “Ferma vedetelor“! Rona Hartner și Cristi Mitrea și-au aruncat cuvinte grele: “Îți dau un pumn în cap de te liniștesc…“

Momente de maximă tensiune au avut loc miercuri seară la “Ferma vedetelor“. Din cauza faptului că Daniel Iordăchioaie a suferit o entorsă la piciorul drept, a izbucnit un adevărat scandal între doi dintre concurenții show-ului.

Rona Hartner și Cristi Mitrea nu s-au mai putut abține și și-au aruncat cuvinte grele, ajungându-se chiar și la amenințări.

“Adu lingura, Narcisa!. Lasă-mă în pace acum, te rog, te rog frumos. Eu zic să taci din gură! Bolnava satului e… (….). S-a răstit la mine: «taci din gură», «Taci, nebuna satului!». I-am zis: «Nebună e…» și am tăcut”, a spus Rona Hartner.

“Omul nu are nevoie de zgomot. Nu are nevoie de zgomot, femeie nebună. Nu are nevoie de zgomot, bolnava satului! Du-te de aici! (…). Hai zi, că-ți dau un pumn în cap de te liniștesc. Oprește-te, nebuna satului, e totul în regulă.”, a reacționat Cristi Mitrea.

Luptătorul MMA s-a asigurat că Daniel Iordăchioaie are puls

“Eu l-am luat pe omul ăsta în brațe, îl țineam de gât să am simțul pulsului, îl țineam de mână ca să pot să verific dacă îmi dă reacție dacă îl strâng. Și încercam să îl liniștesc. Dar nu poți să liniștești un om cu patru femei care țipă în capul tău ca la piață”, a declarat Cristi Mitrea.