Scandal la nunta lui Britney Spears. Fostul soț a al artistei venit neinvitat și a încercat să strice petrecerea

Britney Spears şi Sam Asghari s-au căsătorit, însă au păstrat discreţia cu privire la nunta lor, vestea despre aceasta apărând doar recent în publicaţiile de specialitate.

Cu puțin timp înainte ca Britney Spears să se căsătorească, fericitul eveniment a fost întrerupt de fostul ei soţ, Jason Alexander, care a apărut neinvitat la ceremonie.

Cântăreaţa în vârstă de 40 de ani şi logodnicul ei, Sam Asghari, de 28 de ani, erau în pline pregătiri când bărbatul a venit neinvitat la vila lor, precizează publicaţii de specialitate ca Variety şi TMZ.

Jason Alexander, prieten din copilărie cu Britney Spears şi cu care vedeta a fost căsătorită pentru scurt timp, în 2004 (doar 55 de ore), a pătruns pe proprietate, unde a fost apoi arestat de poliţie.

Ofițerii de poliție au rintervenit la intrarea prin efracție la adresa respectivă și ulterior l-au arestat pe Jason Alexander, în vârstă de 40 de ani, scrie Sky News.

Un purtător de cuvânt al departamentului a confirmat că Alexander a fost arestat pentru un mandat emis în afara comitatului și că a fost transportat la o secție de poliție.

Britney Spears a suferit un avort spontan

Cuplul a anunţat luna trecută că vedeta a suferit un avort spontan. Cu câteva săptămâni înainte, Britney Spears scrisese pe Instagram că aştepta un copil. Vestea a venit la cinci luni după ce un tribunal din Los Angeles i-a redat acesteia controlul asupra vieţii sale personale punând capăt tutelei exercitate în principal de tatăl ei, Jamie Spears. Măsura fusese decisă în 2008, din cauza problemelor psihologice ale vedetei.

Cântăreaţa, devenită celebră în adolescenţă cu hituri precum „Baby One More Time”, are deja doi băieţi, Sean şi Jayden, cu fostul ei soţ Kevin Federline

Sursa foto: Facebook