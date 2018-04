Scandal la priveghiul Ionelei Prodan!

Scandal la capela cimitirului Bellu, acolo unde este depus trupul neînsuflețit al Ionelei Prodan.Un bărbat aflat sub influența băutrurilor alcoolice a făcut scandal la priveghiul îndrăgitei artiste.(CITEȘTE ȘI: ANAMARIA VREA ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI” PENTRU IONELA PRODAN: „VREAU SĂ PLECE CA O REGINĂ. ERA MÂNDRĂ DE ȚARA EI!”)

Potrivit spynews.ro, în urmă cu câteva momente, un bărbat ce avea un comportament recalcitrant a venit la capela cimitirului Bellu, cu câteva flori în mână. Potrivit sursei ciutate, respectivul bărbat care deranja liniștea a dorit să între în capelă, numnai că, spre liniuștea celor prezenți în interior, acesta a fost oprit afară. Anamaria Prodan a avut grijă să le spună tuturor că liniştea este importantă, motiv pentru care se iau măsuri ori de câte ori este nevoie.

Ionela Prodan nu a știut de ce boală suferă

Cu fața plânsă, ascunsă sub ochelarii de soare negri, Anamaria Prodan a dezvăluit că nu a permis nimănui să-i spună mamei sale ce diagnostic are cu adevărat. Totuși, a spus impresara, regretata artistă a bănuit că ceva cumplit i se întâmplă. Mai mult, vedeta a spus cum a păcălit-o o dată pe mama sa când i s-a făcut o injecție: că i face botox. În plus, a mai declarat Anamaria Prodan, despre boala mortală a regretatei artiste a aflat în urmă cu mai bine de un an.

„Noi am fost o familie atât de unită, adica suntem. Pentru că ea pentru noi nu o sa moară niciodată. Am fost puternice împreună. Mi-e așa, nu știu cum vor fi zilele fără ea. În ultimul an am stat cât pentru zece vieți împreună. u fost atât de multe speculații, ea nu a stat niciodată intubată, nu a fost în comă. A fost atât de demnă și nu a știut niciodată de fapt ce are, pentru că nu am permis nimănui să spună vreun cuvânt. A fost o luptătoare desăvârșită, probabil știa, dar, pe noi ne iubea atât de mult, încât avea încredere deplină. Și când mă întreba ce are, îi spuneam: «Nimic». Doar: «trebuie să facem niște analize, să văd eu». I-am zis la un moment dat că o duc să-i fac o injecție, să-i fac botox, i-am spus. Râdeam de multe ori și eu de ceea ce puteam să îi spun și zâmbea. Știam că știe, dar făcea tot ceea ce-i ceream eu. Dacă-i spuneam: «Astăzi trebuie să mergem cinci kilometri», cinci kilometri mergeam. Și-a dorit tare mult să trăiască și am crezut până în ultima secundă că o s-o salvez. Într-un an, nu știu dacă am plecat de lângă ea de vreo 5-6 ori”, a mmărturisit imporesara, într-un interviu TV.