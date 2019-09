Scandal la Pro TV! Tudor Chirilă, acuzații grave la adresa producătorilor de la Vocea României

Tudor Chirilă a fost protagonistul unei scene care a fost îndeung comentată în mediul online. Vedeta s-a dezbrăcat și a rămas în boxeri în timpul emisiunii ”Vocea României”, după ce a avut un dialog cu unul dintre concurenți.

Acesta spusese că este pasionat de pictură și preferă să picteze cai și bărbați dezbrăcați, iar Tudor Chirilă nu a stat prea mult pe gânduri și a renunțat la haine.

„Zilele de filmare la Vocea Romaniei sunt lungi si mai obositoare decat poate par pe TV. De multe ori ajungem sa spunem sau sa facem lucruri pe care poate nu le-am spune sau face in mod obisnuit. Sigur, atunci cand emisiunile sunt inregistrate, nu live, avem si relaxarea ca echipa de productie va edita si va “curata” imaginile cu noi, incat ele sa ajunga la publicul de acasa intr-un mod decent”, a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de socializare.

”Mi-ar fi placut ca producatorii sa nu lase pe TV acele cadre”

Pe de altă parte, Tudor Chirilă i-a acuzat pe producătorii de la Vocea României, scriind că aceștia nu ar fi trebuit să lase respectivele imagini pe post.

„Imi pare rau pentru imaginile deplasate din episodul de azi Vocea Romaniei in care m-am lasat dus de val si m-am dezbracat in timpul filmarilor. Sunt major, imi asum ca au fost gesturile mele, dar mi-ar fi placut ca producatorii sa nu lase pe TV acele cadre, mi-am exprimat dorinta ferma ca momentul asta sa nu apara, dar n-am reusit sa induplec pe nimeni. Asa ca I did it, I own it”, a mărturisit Tudor Chirilă.