Scandal la Survivor România. Jador și Zanni și-au aruncat vorbe grele: ”Ai prins glas că ești favorit”

Tensiunile ating cote maxime în echipa Faimoșilor! Jador și Zanni și-au aruncat vorbe grele la ultimul consiliu de eliminare, din cadrul ediției de duminică seară.

Jador și Zanni s-au luat la ceartă, după ce protejatul lui Alex Velea a propus-o spre eliminare pe Elena Marin. Spiritele s-au încins între cei doi, după ce Zanni a amintit de neînțelegerea dintre ei și Culiță Sterp. (VEZI ȘI: FANII AU FĂCUT O PETIȚIE, DAR ANA PORGRAS NU SE MAI ÎNTOARCE LA SURVIVOR ROMÂNIA)

Deși lumea se aștepta ca artistul să fie favoritul săptămânii, Zanni a fost preferatul publicului. Jador l-a acuzat pe Zanni că de fapt ar fi vrut să-l voteze pe Culiță Sterp și că este un om fals.

”-Jador i-a zis lui Culiță să aibă grijă că prietenii lui nu sunt cei care par. M-a luat în junglă să-mi spună despre prieteni falși și eu eram șocat. În niciun caz nu aș fi spus ce a auzit el, neasumat, pe la spate. I-am pus față în față și i-am intrebat când s-au spus aceste cuvinte despre mine? Nu s-au spus. Nu cred că Jador a băgat vreun fitil, i-o fi zis-o (n.r. – că Zanni vrea ca lumea să-l voteze pe Culiță) că așa a crezut el. Când i-am confruntat nu a răspuns nimeni.

-Cum nu a răspuns nimeni? Am răspuns eu și ți-o zic și aici. Ai prins glas că ești favorit. Zanni, ai vrut să-l votezi pe Culiță, ce naibii. Da, am vrut să-i demonstrez că sunteți falși față de el. Ai vorbit în câmp, ești nebun la cap?

-Nu ai vrut să ieși acum favorit pentru că nu îți asumi voturile. Nu ai vrut să dai în Moroșanu, să nu-ți iei hate de la oamenii de acasă și nici în Culiță că l-ai făcut trădător.

-Da, Jador a greșit, ai dreptate. Bine, mă, îți ajunge, gata”, a fost discuția între cei doi Faimoși.

Mellina a fost eliminată

Mellina, Sorin, Elena Marin și Jador au fost propuși spre eliminare. În urma voturilor publicului, Mellina a fost cea care a părăsit competiția Survivor România. (CITEȘTE ȘI: DRAMA NEȘTIUTĂ A LUI SINDY DE LA SURVIVOR ROMÂNIA. DE CE BOALĂ SUFERĂ SPORTIVA)

”După primul traseu la «Survivor», fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevantă ca om.

Asta încerc să fac și prin muzica mea. Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumnezeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a spus ea.