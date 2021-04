Drama neștiută a lui Sindy de la Survivor România. De ce boală suferă sportiva

Mulți au râs de defectul ei de vorbire, însă puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Sindy de la Survivor România.

Fără doar și poate, Sindy este una dintre cele mai îndrăgite concurente din cadrul competiției ”Survivor România”. A adus multe puncte echipei sale și s-a bucurat la maximum de fiecare dată. Felul ei de a fi, însă, mai jucăuș și copilăros, a fost luat în derâdere de câțiva răutăcioși. (CITEȘTE ȘI: MAMA “RĂZBOINCEI” DE LA SURVIVOR FACE DEZVĂLUIRI DIN VIAȚA AMOROASĂ A FIICEI. “ÎI PLACE MULT SĂ SE DISTREZE”)

Defectul ei de vorbire a fost subiect de glumă pentru unii internauți, însă în spatele zâmbetului și optimismului pe care îl afișează Sindy… se ascunde o adevărată dramă.

Sindy a suferit o operația complicată

Sindy a suferit o operație complicată de apendicită, care i-a cauzat un șoc anafilactic și pierderi de memorie din cauza unei doze prea mari de antibiotic prescrise de medic. Concurenta a fost la un pas de peritonită. (VEZI ȘI: CONFLICT MONSTRU ÎNTRE DOI RĂZBOINICI DE LA SURVIVOR. SINDY ÎL ATACĂ NEMILOS PE SORIN: „E SLAB PE TRASEU”)

Ulterior, a primit un alt diagnostic crunt din partea medicilor: cancer ovarian. Motiv pentru care i s-a recomandat o histerectomie totală.

”Am pierdut 15 kg. Nu puteam să mănânc. Aveam dureri abdominale foarte mari. Doctorii nu știau ce aveam. Se inflamase apendicele, făcusem peritonită și a fost complicat. După o lună de zile, medicii îmi spuneau că am cancer ovarian și recomandau histerectomia.

Am descoperit că am sindrom aderențial pelvin după prima operație. Am trecut printr-un șoc anafilactic în urma unei doze prea mari de antibiotic, ceea ce a dus și la pierderi foarte mari de memorie”, a mărturisit Sindy.