Scandal la TVR, cu Dragoș Pătraru: ”Ceaușescu ar fi invidios!”

Dragoș Pătraru a luat foc luni seara, în finalul emisiunii ”Starea Nației”. El este deranjat de atitudinea unor șefi din TVR. „Am fost înștiințați în scris de conducerea superioară că, dacă mai vorbim ceva prostii aici la emisiune, vom fi scoși de pe post”, a spus Dragoș Pătraru.

„Așa că să știți ce se va întâmpla cu noi dacă nu am mai apărut”, a mai spuns Pătraru. El a explicat cum a luat la cunoștință de decizia conducerii.

„Vor scriptul dinainte. Până acum, nu l-au vrut, dar acum vor să vadă ei ce zicem la emisiune”, le-a explicat el telespectatorilor. „Ceaușescu ar fi invidios”, a continuat Pătraru.

„Nu știu o chestie, că am fost atenționat de noua conducere… nu știu dacă am voie să spun ceva la emisiune de domnul Gabi Oprea, că reprezentantul dânsului în Consiliul de Administrație trecut de la TVR e și acum în Consiliul de Administrație. Și atunci când a fost în Consiliul de Administrație mi-a zis să nu vorbesc despre domnul Oprea. Nu știu dacă am voie acum, sper să nu am probleme”, a spus Pătraru.

Conflictul era departe de a se fi încheiat, potrivit paginademedia.ro.

„Șefa Înaltei Curți rămâne deci surprinsă când descoperă protocolul. Și nimeni nu mai vorbește nimic. A trecut, gata, s-a stins scandalul. Mai prinde două minute pe zi în jurnalele de prânz și alea de noapte. Da, cele duse după ora 00.00 la unele televiziuni plătite din banii voștri să nu mai facă audiență prea mare. Să nu se mai supere partidul,” a spus acesta.

Pătraru face referire la emisiunea Ora de știri, care din grila de primăvară a fost mutată la miezul nopții, în loc de ora 23.00. În locul producției, care acum se numește simplu, Jurnal, TVR a programat documentare.